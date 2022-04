James Elroy: “Panico” | spazio di stabilimento telefonico

James Ellroyil maestro indiscusso della narrativa poliziesca nordamericana, e riferimento mondiale nel settore, sarà nella nostra aula nel suo tour in Spagna in occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo “panico’ (Editore. House of Random Literature).

Prendendo come punto di partenza un personaggio reale, Freddy Otach, e costruito in tre parti che sono espresse attorno alle confessioni del protagonista dal carcere, il panico può essere descritto solo come forza in tondo Un uragano narrativo in cui Elroy combina, e spesso amplifica, alcuni dei tratti distintivi che lo hanno reso una delle voci più personali, enigmatiche e uniche della scena letteraria. non andare dai decenni passati. Tra questi, la sua capacità di prendere il polso di un momento storico, dopo coscienziosi documentari, con il suo riemergere negli anni Cinquanta, le Crociate contro i comunisti, gli abusi della polizia, i test atomici, le oscure manovre dell’FBI e oltre. Tutto, Hollywood è a prova di fuoco.

Il lettore potrà scoprire in queste pagine come, anche prima dell’esistenza di Internet e della diffusione internazionale dei media, la creazione di notizie false e il discredito di personalità legate ai media per scopi falsi fosse una dinamica comune in Nord America in gli anni ’50.

Questo incontro si terrà in inglese e spagnolo con traduzione simultanea in spagnolo, sarà tradotto in LSE e potrà essere seguito nelle trasmissioni sul nostro sito Web e sulle reti con l’hashtag #JamesEllroy.

