James Gunn ha confermato che David Korensweet è il nuovo Superman nell’universo dei DC Studios

28 giu 2023







Los Angeles (USA), 27 giugno (EFE). Il co-direttore esecutivo dei DC Studios, James Gunn, ha confermato che l’attore David Corenswet è il nuovo eroe del suo prossimo film, “Superman: Legacy”.

John, sceneggiatore e regista del film, ha confermato via Instagram che Korenswet sarà l’attore che darà vita al famoso giornalista e supereroe Clark Kent nel film, la cui premiere è prevista per l’11 luglio 2025.

Prodotto da Peter Safran, co-presidente dello studio insieme a John, il film fa parte del progetto “Gods and Monsters” in cui DC Studios intende riavviare l’universo DC Comics, dopo una serie di successi al botteghino come “Black Adam” e “Shazam”. “.

Il regista ha anche annunciato che l’attrice Rachel Brosnahan sarà la nuova Lois Lane, giornalista del Daily Planet e principale interesse di Kent per la narrativa.

All’inizio di quest’anno, Safran ha anticipato che “Superman: Legacy” mostrerà il viaggio che intraprenderà il supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, e i suoi tentativi di conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas.

Corenswet ha così sostituito Henry Cavill, l’ultimo attore a dare vita a Superman un decennio prima nel film di Zack Snyder, “Man of Steel”, e che ha conquistato il cuore dei fan con la sua interpretazione, mentre Brosnahan ha sostituito Amy Adams nel ruolo di Lane.

David Corenswet è diventato famoso per la serie “The Politician”, ma prima ha fatto parte di progetti come la serie “Hollywood” o “Moe and Jerryweather”, dove ha diretto alcuni “sketch” comici.

Un altro lavoro che ha catapultato la sua carriera è stato il film horror “Pearl” (2022) diretto da T. West, e il suo prossimo progetto televisivo sarà con Natalie Portman nella serie Apple “The Lady In The Lake”. Tuttavia, “Superman: Legacy” potrebbe essere il ruolo importante per il 29enne nato a Filadelfia, negli Stati Uniti. EFE

