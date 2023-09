James prima della sua prima partita del Majestic Classic con il San Paolo contro il Corinthians

ESPN.comLettura: 3 minuti.

James merita di ottenere minuti nella classica di San Paolo a Morumbi. GT

Dopo l’eccellente presentazione Giacomo Rodríguez con San Paolo Nella vittoria sul Curitiba, il colombiano si prepara ad una nuova sfida con il tricolore paulista: questo sabato dovrà affrontare la sua prima partita classica contro il Corinthians a Morumbi, nel 25esimo turno del campionato brasiliano.

La cosiddetta “Majestic Classic” contrappone le due squadre più popolari della città di San Paolo, una rivalità che risale al 1930, quando si affrontarono per la prima volta, e il giornalista Tommaso Mazzone le diede questo nome.

L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate, la partita si è giocata anche a Morumbi e Era la semifinale della Coppa del Brasile, lo scorso agosto, e il Paulista Tricolor vinse 2-0 con gol di Wellington Rato e Lucas Moura.In quell’occasione James Rodriguez era subentrato e non vide il verbale.

James si sta comportando bene a metà settimana contro il Coritiba Il che gli ha fatto ricevere elogi da gran parte dei tifosi del San Paolo. Il centrocampista è stato uno dei tre migliori giocatori qualificati, e i numeri supportano con precisione questa decisione. Il colombiano è stato titolare e ha giocato 66 minuti. Con un tiro potente ha fatto rimbalzare il primo gol della sua squadra Ha mostrato le sue qualità con la palla tra i piedi, e ha avuto il tempo di deliziarsi e supportare il suo tocco di palla con una precisione dell’88% nei passaggi.

Il San Paolo entra in questa partita con 31 punti, al decimo posto nella classifica brasiliana, un punto e un posto dietro. Corinto. La squadra di James è a venti punti dalla capolista Botafogo, ma respira già dopo essersi assicurata un posto nella Conmebol Libertadores 2024 dopo aver vinto la Coppa del Brasile.

Anche il Corinthians ha giocato a metà settimana, ma lo ha fatto a favore della Conmebol Sudamericana, che ha affrontato Timo Fortaleza e ha pareggiato 1-1 in casa e il risultato ha avuto delle conseguenze. Ebbene, allora Vanderlei Luxemburgo ha dovuto lasciare la carica di capo allenatore.

James Rodriguez ha 32 anni e ha accumulato 362 minuti in sette partite in un mese e mezzo da quando è diventato giocatore del San Paolo, e in quattro di quelle partite è stato titolare e ha già un gol e un assist.

L’allenatore Dorival Junior ha deciso di prendere James poco a poco, ha dato al colombiano il tempo di adattarsi e giocare a calcio dopo mesi di attività e al Corinthians non si sa se Cocutinho si sposterà dalla formazione titolare.

Dopo la vittoria contro il Coritiba e già pensando al Corinthians, il tecnico ha parlato della prestazione messa in campo da James: “È un centrocampista classico, tira bene, gioca bene e forse manca profondità. Oggi ha fatto così e lo chiediamo”.. James si avvicina e tenta di entrare nell’area. A poco a poco ci adattiamo e proviamo a trovare le mosse di ogni giocatore.

Possibili configurazioni

San Paolo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio, Maia, Alisson, Moura, Nestor, Rato e Calleri.

Corinto: Cassio, Wagner, Gil, Murillo, Santos, Vera, Giuliano, Augusto, Gasova, Maicon e Alberto.