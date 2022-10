James Robinson è tornato di corsa da Jaguar a Jets

I Jets invieranno una scelta condizionale per il sesto round nel 2023 ai Jaguars, che potrebbero diventare una scelta per il quinto round, se Robinson si precipitasse per 600 yard a stagione.

FLORHAM PARK – Muovendosi rapidamente per riempire il buco improvviso nel loro campo, i Jet di New York Ho accettato di acquisire il broker Giacomo Robinson tramite scambio con Giaguaro JacksonvilleFonti confermate a ESPN Questo lunedì sera.

Il Aerei La selezione condizionale 2023 verrà inviata dal sesto round a Giaguaroche potrebbe diventare una scelta del quinto round, se Robinson Si precipita per 600 iarde a stagione, dice una fonte ad Adam Shifter ESPN. Ora accumula 340 iarde.

Dopo aver perso la stella nascente che torna indietro Sala stampa Con un infortunio al ginocchio a fine stagione domenica 1 novembre incombe la scadenza commerciale, direttore generale di Puzzle DouglasCammina per il mercato invece di un’alternativa. Robinsonuna delle storie di successo più importanti della lega negli ultimi due anni, ha recentemente perso di nuovo il suo primo lavoro ed è diventato disponibile.

Il Aerei (5-2), dal miglior inizio di stagione dal 2010, può ingaggiare Robinson S Michael Carter In coppia 1-2. Sono 4-0 da quando sono passati a una partita per lo più in corsa e Robinson, noto per essere un grande gioco di rimonta, dovrebbe consentire Aerei Mantieni questo schema. Anche la squadra ha Ty Johnson.

James Robinson aiuterà a riempire il vuoto nella lista di Gates lasciata dall’infortunio di Bryce Hall. AP. foto

Sarà difficile sostituire la produzione Sala, però. È l’ottavo in NFL In trattino con 463, ha una media di 5,8 yard per carry e ha segnato touchdown in quattro partite consecutive.

Robinson nell’ultimo anno del suo contratto da rookie, e sarà un free agent limitato alla fine della stagione in corso, il che significa che Aerei Avranno la possibilità di mantenere i loro diritti per il 2023.

Travis Etienne Jr. farsene una ragione Robinson Ordina per modello per Giaguaro Nelle ultime settimane, ha iniziato nelle ultime due partite, correndo per 200 yard e atterrando su 24 carry (8,3 yard per carry) perdendo contro Puledri di Indianapolis S Giganti di New York.

Robinson Ha corso per 2.177 yard e 18 touchdown nelle sue tre stagioni con Giaguarodi cui 1.070 yard e sette touchdown come rookie non accreditato nel 2020. Le sue 1.414 yard sparring in questa stagione sono state le più grandi di un rookie non accreditato nella storia del campionato. NFL.

Robinson Ha avuto 767 flush yard e otto touchdown la scorsa stagione prima di rompersi il tendine d’Achille nella settimana 16 perdendo contro Giaguaro davanti Aerei.

Robinson Era pronto per la stagione inaugurale 2022, tuttavia, e corse per 66 yard e touchdown insieme a un touchdown nella sconfitta di Jacksonville contro Leader di Washington. Ha stabilito un record stagionale di 23 gravidanze alla settimana 2 e 17 alla settimana 3, prima Etienne È diventata una parte più importante della rotazione in background.

Robinson Ha giocato solo 12 occasioni nella sconfitta di domenica contro gigantiPer la prima volta nella sua carriera, non ha segnato o catturato una partita in una partita. Capo allenatore per Giaguaro Doug PedersonLunedi ha detto questo Robinson Ha avuto un po’ di dolore al ginocchio, ma non è stato incluso nell’elenco delle vittime di questa settimana.

La rete NFL ha annunciato per la prima volta lo scambio.

Le informazioni di Mike DeRocco sono state utilizzate per scrivere questa nota.