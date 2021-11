James Rodriguez dovrebbe essere la base per Colombia vs Brasile nelle qualificazioni: FutbolRead Poll dice | Scelta Colombia

James Rodriguez è tornato alla squadra nazionale colombiana dopo quasi un anno senza essere con la squadra nazionale. Questa è la sua prima convocazione nel processo di Rinaldo Rueda, e vuole iniziare a contribuire alla partita contro il Brasile nella 13a data delle qualificazioni ai Mondiali sudamericani 2022 in Qatar.

Reinaldo Rueda ha avvertito, mercoledì, che James “non è al livello ideale”, ma lo ha chiamato con l’intenzione di “cercare soluzioni alternative” per la partita del Brasile e per il resto delle qualificazioni, perché l’idea è un’indagine. Quota mondiale.

Oltre alla decisione tecnica di Rinaldo, gli utenti di FUTBOLRED hanno espresso la loro opinione sul sondaggio proposto da questo sito per conoscere la valutazione delle aziende di caffè “10”.

La maggior parte dei tifosi ha risposto che James è un punto di riferimento quando gioca per la nazionale, mostra la sua versione migliore, quindi devi essere il primo giocatore di base.

Inoltre, pensano che se arriva Rinaldo, è meglio se lo indossa dall’inizio, perché stiamo parlando di uno dei migliori giocatori colombiani degli ultimi tempi.

E infine, sperano che James raggiunga il giocatore colombiano per dargli un gioco offensivo diverso, oltre al fatto che nella carriera di Reinaldo Rueda non è stato sconfitto. James, per i lettori, è particolarmente speciale.