James Rodriguez lascia la Premier League per Al Rayyan del Qatar | calcio | Gli sport

James Rodriguez diventerà il nuovo giocatore di Al Rayyan nelle prossime ore. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il centrocampista colombiano firmerà con il club qatariota nelle prossime tre stagioni.

Questa firma potrebbe fungere da ponte per unirsi al Paris Saint-Germain prima della fine di questo decennio, poiché i proprietari del club francese conosceranno molto bene il livello che mostra nel campionato del Qatar. Dipenderà dalle prestazioni che il giocatore di pallina di caffè mostrerà nella sua nuova squadra che il suo futuro corre a Parigi.

James si è recato ieri in Qatar per negoziare la sua firma con Al Rayyan. Il centrocampista colombiano non rientrava nei piani dell’Everton ed è stato autorizzato a recarsi a Doha con l’obiettivo di raggiungere un accordo con il club qatariota.

L’ex giocatore del Real Madrid è accompagnato dal suo agente, Jorge Mendes. La trattativa del delegato portoghese ha dato i suoi frutti e nelle prossime ore James diventerà il nuovo giocatore di Al Rayyan.

James non gioca un minuto per l’Everton da più di quattro mesi e l’arrivo di Benitez sulla panchina del club inglese ha chiuso una volta per tutte i cancelli della proprietà.

L’allenatore spagnolo, infatti, settimane fa gli aveva detto che non era nei suoi piani. Lo scorso fine settimana non era stato convocato per la partita contro l’Aston Villa. Benitez ha giustificato la sua assenza per presunti problemi muscolari, ma la verità è che James conosceva già l’interesse di Al Rayyan e non voleva rischiare infortuni.

La presenza di Laurent Blanc in panchina ad Al Rayyan è uno degli incentivi che James ha trovato per firmare con il club del Qatar, perché il francese è il grande sostenitore del suo arrivo.

Il colombiano ha incontrato ore fa l’allenatore di Al Rayyan per conoscere l’idea del suo gioco e il ruolo che giocherà nel suo piano. Blanc ha chiesto a James di firmare, perché era convinto di poter ripristinare la migliore versione di un giocatore mondiale. (Dottoressa)