Jamie Foxx spiega perché appare come Electro in Spider-Man: No Way Home

Prendendo spunto da un’intervista, Jamie Foxx spiega perché Electro è apparsa in questo modo nella terza puntata del wall crawler

ogni volta che appare Nuovo nastro attorno a qualsiasi modifica a fumetti, un elemento molto importante da tenere in considerazione è l’aspetto dei personaggi che compaiono. Nelle vignette lo è Molto comune quando si cambiano parentesi o autori Che tratta il supereroe, i costumi dei personaggi esistenti Una grande differenza o un cambiamento improvviso direttamente. Per i film Marvel era simile, anche se dipende dal personaggio con cui avevi a che fare Ci sono stati dei cambiamenti o meno evidenti.

Per il giorno Concentriamoci sull’alleanza tra Big M e Sony, dove dobbiamo parlare della parte più recente di Spider-Man nelle sale, e più specificamente di uno dei suoi cattivi. Nessuno è sorpreso Incontra tutti i cattivi del film. Prima che tu potessi goderti il ​​film, invece, tutti sono stati filtrati attraverso i trailer Dove possiamo vedere gli attori di altri film di Spider-Man Ripetono i loro ruoli.

Le notizie si concentreranno Come Jimmy Foxx, perché ha voluto commentare, in una recente intervista, il motivo principale per cui ha cambiato aspetto. Se ricordiamo Il secondo film di Spider-Man interpretato da Andrew GarfieldPossiamo vedere che Electro aveva un aspetto molto più elettrico, senza sembrare avere alcuna carne umana. Questo cambiamento Completamente nei trailer e nel film Spider-Man: No Way Home, dove possiamo vedere più di un cattivo umano che manipola l’elettricità a piacimento.

sul principio Le parole dell’attore Mira a tutta la squadra che era responsabile della scrittura di questo nuovo episodio, poiché ha confermato che stavano cercando un oggetto specifico per il personaggio e l’hanno ottenuto. Con questo nuovo Electro Alla ricerca di un personaggio più amichevole E molto più vicino dell’attore, allo stesso Foxx, quindi hanno cambiato il suo aspetto e gli hanno dato l’opportunità di indossare un abito molto più vicino a Come sarebbe nei fumetti. È vero che nel cartone indossa una tuta in lycra come gli altri cattivi, ma L’effetto elettrico generato dalla CGI è impressionante.

Oltre a tutto questo, Jamie Foxx ha voluto confermare di essere molto felice Dopo essere stato chiamato a ripetere il suo ruolo. Commenta che gli piace far parte Questa nuova comunità è stata costituita all’UCM E non esiterei ad accettarlo. Non possiamo dire che il risultato non ne sia valsa la pena, perché Spider-Man: No Way Home è stato accolto molto bene, se non ti deludiamo. Ecco la nostra recensione che non è da meno.

In questo modo a poco a poco Impariamo a conoscere più dettagli di tutto Cosa è stato formulato per essere in grado di innescare questo ultimo lotto di cingolati da parete. Hai già visto il film? Se ancora non puoi godertelo ancora Hai tempo e la verità è che ne vale la pena. Altrimenti, diccelo nel nostro gruppo cavo Cosa ne pensi dell’aspetto di Jamie Foxx? In questo nastro, puoi cambiare qualcosa?