Jannik Sinner ha deciso di lasciare l'Open di Madrid: ragioni

Imparentato 2 correlati

Nonostante la vittoria sul russo Karen Khachanov (17) allo stadio Arancha Sanchez, l'italiano Yannick Siner (II) Non potrebbe mai lasciarsi alle spalle Fastidio all'anca.

Di conseguenza, non giocherà Quarti di finale Dal torneo Masters 1000 di Madrid contro il canadese Felix Auger-Aliassime (35), come confermato dalla stessa organizzazione del torneo.

“Non ho paura, ma devi pensarci due volte. Mi sento meglio di ieriMa ci penserò ancora se la situazione dovesse peggiorare. Vedremo come mi sentirò domani. Se posso giocare e divertirmi, giocherò, altrimenti no. Domani (mercoledì) prenderò la decisioneIl proprietario della serie ha espresso una serie straordinaria durante la stagione in corso, risultante da 28 vittorie e solo due sconfitte, dopo aver vinto gli ottavi di finale.

Evidentemente non ha avuto lo sviluppo atteso.

D'altra parte, il recente campione degli Australian Open, di Rotterdam e di Miami ha rivelato come lui e la sua squadra si sono preparati per esibirsi questo martedì: “Io e il mio fisioterapista abbiamo lavorato molto, è stato difficile”. Lunga notte. Non voglio dire quando sono andato a dormire, ma Hai bisogno di più cure e di più sonno. “Ho provato a recuperare e abbiamo anche fatto degli esercizi diversi per cercare di essere bravo”.

Confermato il ritiro, il canadese attende le semifinali Daniil Medvedev o Jiri Lehica.

Tutta l'azione del Madrid Masters 1000, esclusivamente su ESPN e STAR+.