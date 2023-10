Jannik Sinner ottiene una vittoria schiacciante a Pechino

Yannick Siner (n. 7 del ranking ATP) continua la sua corsa nella fase decisiva della stagione. Nel Nel 16esimo round del torneo ATP 500 a Pechino, ha avuto un’ottima prestazione contro il giapponese Yoshihito Nishioka. (38), che lo ha sconfitto 6-2 e 6-0 dopo poco più di un’ora in campo. In questo modo si è qualificato come uno dei quarti di finale del campionato asiatico.

Jannik Sinner continua la sua corsa al torneo ATP 500 in Cina. Immagini Getty

Nato a San Candido, in Italia, 22 anni fa, sesto al mondo poche settimane fa e proprietario di otto titoli ATP Tour, arriva in Cina con un record di 44 vittorie e 13 sconfitte nell’anno con le dediche nei 250 di Montpellier e i 1000 di Toronto sono i più importanti. Alla sua prima apparizione nel campionato asiatico, ha sconfitto Daniel Evans 6-4, 6-7(2), 6-3 in un match caratterizzato da polemiche.

Selezioni editoriali

Nishioka, che mesi fa si era classificato 23esimo al mondo e due volte campione del tour maschile, è entrato nel sorteggio con un’esenzione speciale grazie alla sua eccezionale prestazione a Zhuhai la scorsa settimana, dove ha raggiunto il punto in cui ha finito per perdere contro Karen Kachanov.

Durante l’anno, ha aggiunto 18 partite vinte e 17 perse, di cui quella finale e la semifinale di Adelaide all’inizio della stagione sono state i momenti salienti. Nel primo turno della competizione molto combattuta, ha sconfitto il suo ospite locale Shang Junqing 5-7, 7-5, 6-1.

Nei quarti di finale dell’ATP 500 a Pechino, Jannik Sinner incontrerà il vincitore del match tra Grigor Dimitrov (19°) e Holger Röhn (4°).. È importante sottolineare che l’italiano è quarto nella gara delle ATP Finals ma è ancora in gioco per confermare la sua classifica. Chi ha già il biglietto? Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.