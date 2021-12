Jaramandi chiede riguardo al tempo: “Concordare sui limiti minimi è meglio che essere in disaccordo sui limiti massimi.” | Economia

Le trattative per la riforma del lavoro hanno preso una svolta nello scenario. I datori di lavoro hanno partecipato ieri all’incontro con governo e sindacati con una proposta massima in cui hanno respinto categoricamente le misure provvisorie di lavorazione, e sono andati anche oltre ponendo domande sulla flessibilità interna e sui licenziamenti, che i sindacati hanno ricevuto quasi come una provocazione.

La risposta a questa inaspettata strategia del datore di lavoro è stata data oggi dal CEOE Antonio Garamendi in un’intervista al Financial Times, che ha chiesto tempo e ridotto le pretese per raggiungere l’accordo richiesto da Bruxelles, avvertendo il governo che “l’accordo sui limiti inferiori potrebbe essere più effettivi.” , con (questo tempo disponibile), di disapprovazione dei limiti massimi.”

Inoltre, ritiene che la fretta non sia buona e che l’impegno a consegnare la riforma a Bruxelles entro il 31 dicembre “è stata una scelta del governo”, indicando che sarebbe del tutto possibile prolungare i negoziati oltre tale data. Anche se non indica che la contropartita sarà un ritardo nel prossimo esborso di 12.000 milioni di euro di soldi europei l’anno prossimo.

Questo ritardo l’esecutivo non vuole nemmeno sentire, quindi la stessa ministra del lavoro Yolanda Diaz ha insistito ancora questa settimana che il governo avrebbe “adempiuto al suo impegno” a Bruxelles, suggerendo che la riforma del lavoro sarebbe stata introdotta con o senza il consenso dei datori di lavoro.

Come ha sostenuto Garamendi, in questa intervista con il principale mezzo economico del Regno Unito, “è molto difficile sedersi per negoziare per 20 giorni e cambiare tutte le normative che riguardano tutti i lavoratori”. Ha insistito per avvertire che “una riforma instabile può danneggiare la competitività delle imprese”.

In questo senso, il leader datore di lavoro era disposto a “migliorare” questioni come quelle relative all’uso dei contratti a tempo determinato, “ma attenzione a cambiare le cose che funzionano”, ha detto, riferendosi alle misure di riforma del 2012 adottate dal governo del PP. e ha dato più libertà alle imprese di prendere decisioni con flessibilità unilaterale. Infatti, ha osservato in queste dichiarazioni che “la Commissione europea, la Banca centrale europea e la Banca di Spagna affermano che è stata la riforma del lavoro a garantire la ripresa” dell’economia spagnola.

sindacati implacabili

Ma niente di tutto questo sembra aver convinto i sindacati, secondo le manifestazioni fatte oggi dal segretario generale del CC OO, Unai Sordo, dopo aver ascoltato il documento di proposta commerciale. A suo avviso, le recenti richieste dell’amministratore delegato cercano di mettere “pressione” e “tensione” in un dialogo sociale aperto per abolire la riforma del lavoro del 2012. Per quei datori di lavoro che agiscono in modo “aggressivo” contro i diritti della classe operaia, disse Sordo.

Così, Sordo ha avvertito che se il datore di lavoro fosse rimasto fermo nella sua intenzione di non accettare misure per frenare l’abuso del lavoro temporaneo, i sindacati avrebbero organizzato proteste e mobilitato “alta pressione”. Sebbene Garamendi fosse disposto ad accettare misure per migliorare gli alti tassi di assunzione temporanea, le proposte nel documento che hanno contribuito alle trattative di ieri potrebbero essere interpretate come dire il contrario.