Jasmine Guatemaan torna a suonare in Italia

Con la stella portoricana Constera Jasmine Guatema che tornerà a giocare in Italia, l’Atene of Manatee Championship nel basket nazionale femminile (BSNF) non sarà difeso.

All’Allianz Jias Cesto San Giovanni Club in Serie A1 per la stagione 2021-2022, che inizia il 2 ottobre, guatemalteca – non ancora ritirata.

Questa è la seconda volta che il portoricano gioca con l’olimpionico Allianz Zeus a gennaio, poco prima dell’inizio dell’epidemia del virus Corona (Govit-19), dopo aver soggiornato al San Martino de Lupari Club)

Il 28enne Guatema ha abbastanza esperienza giocando come professionista all’estero dopo essere stato coinvolto in Australia (Canberra Capitals), Corea del Sud (KEB Hanabank) e Spagna (Jernica).

Ha anche giocato in avanti per la febbre dell’Indiana e le stelle di San Antonio nella WWBA. Nel 2019 ha vinto il campionato BSNF con Mande.

Il Guatema è arrivato terzo nel torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Tokyo, con 18,0 punti in tre competizioni per squadre nazionali.

Finora, gli altri cestisti portoricani attivi in ​​Europa sono Sofia Roma e Isalis Quizons. La Roma giocherà al CD Tear Ramón y Cajal (RACA) Club nella Women’s Challenge League spagnola a partire dal 25 settembre; I Quizons faranno lo stesso con il Darbes Gesbe Picore del campionato francese a partire dal 2 ottobre.