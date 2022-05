Jason Momoa e James Wan Amber Heard hanno impedito di sbarazzarsi di Aquaman 2

Amber Heard e Johnny Depp sono ancora bloccati in una battaglia legale Il che genera più interesse per i social network rispetto alla stessa guerra in Ucraina. Almeno negli Stati Uniti. Anche se ieri vi abbiamo mostrato un curioso addio al nostro protagonista pirati dei Caraibi Stile Jack SparrowCosa che ha fatto quando è uscito da una nuova sessione in tribunale con la sua ex moglie, è ora noto Caterina Arnold (Guarda ed ex-produttore) che Heard ha quasi ucciso Aquaman 2ma Jason Momoa e James Wan lo hanno impedito.

Lavora su progetti così giganteschi Significa soddisfare una serie di esigenze e requisiti specifici Prodotto da Warner. Gli artisti dovrebbero godere di una vita pubblica abbastanza tranquilla ed evitare di entrare in qualsiasi cosa, e la battaglia legale in cui si è concessa Amber Heard non soddisfa quegli standard per i responsabili Aquaman 2: Il regno perdutoChi ha il Intento di rimuovere Amber Heard dal cast Per evitare problemi al botteghino o simili. Sia Jason Momoa che James Wan, il protagonista e il regista, hanno rifiutato categoricamente.poiché Mira (il personaggio di Heard) sembra essere di vitale importanza in questo sequel.

Così, Il personaggio dell’attrice non è stato eliminato Ma so che il tempo trascorso davanti a uno schermo è diminuito drasticamente. “Ha avuto una forte storia d’amore nell’intero film e in alcune sequenze fantastiche.Arnold ha commentato il ruolo di Heard. Jesica Kovacevicl’agente dell’attrice, ha anche confermato che il motivo per cui Amber Heard è stato originariamente cancellato da Aquaman 2 era prima Mancanza di chimica con Jason Momoa, ma è evidente che la riduzione è stata determinata dalla situazione attuale. Arnold, a sua volta, afferma che questo concorso ha fatto perdere a Heard tra i 40 ei 50 milioni di dollari.

Aquaman 2 La premiere inizierà il 17 marzo 2023 Dopo aver cambiato la sua data di uscita originale.

