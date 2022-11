Javier Alfredo Romero Italia | Genova: un peruviano ucciso da una freccia scagliata da un palazzo | il mondo

Javier Alfredo Romero, cittadino peruviano, è morto mercoledì nella città italiana. Genova (Nordovest) è stato trafitto da una freccia scoccata dalla finestra di un edificio da un individuo già trattenuto dagli agenti di polizia.

vittima, Javier Alfredo RomeroAll’età di 40 anni subì un intervento chirurgico d’urgenza Ospedale San Martino Secondo i media locali, è stato tentato di estrarre la punta della freccia, ma è morto mercoledì pomeriggio.

Questo incidente è accaduto la scorsa notte Un italiano di 60 anni si affacciava dalla finestra di casa sua, a due passi dal centro di Genova, per lamentarsi del rumore che avrebbero fatto un peruviano e un altro sudamericano in mezzo alla strada in quel momento.

Ciò ha causato una lite tra il cittadino peruviano e il vicino italiano. A un certo punto ha tirato un arco dalla sua finestra Gli scoccò una freccia e lo ferì.

L’aggressore è stato arrestato dai Carabineros (polizia militarizzata) e dagli agenti Accusato di omicidio.

“Sono profondamente dispiaciuto per la morte insensata Javier Alfredo Romero Miranda, Ucciso da una freccia scoccata ieri sera da una casa del centro storico”: Rispose il capo della Regione Liguria, Giovanni TottiNella notizia è morto un uomo di 40 anni.

“I nostri medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la sua giovane vita, ma non c’era nulla che potessero fare. Spero che i magistrati useranno la massima severità nei confronti di chiunque abbia fatto questo, perché non c’è vita notturna, rumore o qualsiasi altra circostanza che possa giustificare una tale reazione. In ogni caso, con il divertimento della giovinezza, tutta la loro Mi sembra ugualmente irresponsabile collegare il gesto omicida con i problemi”, ha aggiunto.