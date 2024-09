Javier Macias respinge le accuse di molestie sessuali e annuncia una causa contro TikTok

Javier Macias ha respinto le accuse di molestie sessuali contro di lui.

Nelle ultime ore, Javier Macías“La giuria ha riconosciuto”Grande chef famoso‘, ed è entrato in una seria polemica dopo la sua presunta accusa molestie sessuali Per influencer Angelo Alejos. Il critico gastronomico, attraverso un comunicato postato sui social, ha smentito categoricamente le accuse, descrivendole come “CalunniaE accertarsi che si tratti di un tentativo di distorcere la sua immagine pubblica.

Quando è scoppiata la polemica Angelo Alejos Ha pubblicato un video su Tik Tok Il che suggerisce che abbia rifiutato un personaggio televisivo. Anche se non ha rivelato l’identità della giuria, ha promesso di farlo se il video avesse raggiunto i 10.000 Mi piace. Alejos è apparso nel video, accompagnando la canzone Occhi cinesiHa attaccato da El Gran Combo: “Quindi immagina quell’odioso stalker che hai rifiutato più di 200 volte, che fa il giudice in uno spettacolo di cucina, e balla nel cimitero”.

Suggerimenti rapidamente sottolineati Javier MacíasSoprattutto dopo il recente sfortunato commento della giuria riguardo alla morte Alberto Fujimori. Ad alimentare ulteriormente la polemica, Angelo Alejos Ha condiviso uno screenshot di una conversazione che coinvolge il presunto giurato di “Grande chef famosoHa espresso il desiderio di incontrarlo personalmente.

Di fronte a queste gravi accuse… Javier Macías Ha rilasciato una forte dichiarazione negando categoricamente qualsiasi comportamento inappropriato e sporgendo denuncia Angelo Alejos Di grave diffamazione.

“Nelle ultime 48 ore, attraverso i social network, Sono stato oggetto di calunnie Perché sono accusato di aver commesso il reato di molestie. Angelo Alejos Questo è il nome dell’utente che ha creato questa voce digitale. Lui conferma di avere le prove e per pubblicarle ha chiesto 10.000 mi piace ai suoi follower. “In questo momento, il post di Angelo Alejos ha superato i 30.000 Mi piace e le informazioni da lui fornite non sono state visualizzate”, ha affermato nel messaggio.

“Giuria”Grande chef famosoHa continuato: “Ciò riflette inequivocabilmente che questa voce aveva due obiettivi facilmente identificabili: a) danneggiarmi moralmente, commercialmente ed economicamente b) trarre vantaggio dalla controversia risultante e attirare l’attenzione degli utenti dei social media”.

il successivo, Javier Macías Chiamata Angelo Alejos Ritirare le accuse formulate entro 24 ore. Se non riceverà risposta entro questo periodo, il critico gastronomico ha annunciato che inizierà a denunciare il noto TikToker per… Diffamazione aggravata.

“Sono un rispettato intervistatore e giornalista con più di 20 anni di impeccabile lavoro pubblico, e attualmente sono uno dei personaggi principali di un programma televisivo per famiglie, quindi non tollererò azioni di questo tipo. Per quanto sopra, devo dirlo porre fine a questa situazione, pertanto, ribadisco che se ciò avvenisse nelle prossime 24 ore Angelo Alejos non ha cancellato la diffamazione dai suoi social e non l’ha ritrattata, avvierò un’azione legale. “Il comportamento di Angelo Alejos costituisce una grave diffamazione ed è un comportamento che nessun cittadino dovrebbe tollerare.”