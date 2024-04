Javier MInvitato formalmente a partecipare al prossimo vertice G7Si terrà dal 13 al 15 giugno Puglia, Italia. L'invito è stato dato dal Primo Ministro italiano. Georgia MeloneyE Fiducioso a lui ministro degli Affari Esteri Il social network X di Buenos Aires, precedentemente noto come Twitter.

L'incontro segnerà la seconda visita di Miley in Italia nel 2024, dopo l'incontro con il presidente italiano Meloni a febbraio. Sergio Mattarella E il Papa Francesco. IL L'invito al G7 rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo dell'Argentina sulla scena internazionale e fornisce una piattaforma per discutere importanti questioni globali con le principali economie del mondo..

Invito a questo G7 In linea con le aggressive mosse diplomatiche del presidente, ha ringraziato Maloney e ha annunciato l'intenzione di incontrare altri leader europei, compreso il cancelliere tedesco. Olaf ScholesPresidente francese Emanuele MacronE il presidente ucraino Volodymyr Zelenskij.

Partecipazione, dunque Javier M Contiene G7 La crescente influenza dell'Argentina nella politica globale e l'opportunità di rafforzare i legami bilaterali e discutere strategie di cooperazione in aree di reciproco interesse come il commercio, la tecnologia e la sicurezza. Questa partecipazione del presidente argentino potrebbe essere importante per l’Argentina poiché cerca di espandere la propria influenza. Cooperazione internazionale.