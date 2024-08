Jaylen Brown conferma che la squadra dei Celtics parte con “un bersaglio sulla schiena per difendere l’anello” | soddisfazione

Devono ancora inaugurare ufficialmente uno stendardo da campione, ottenere gli anelli che certificano il titolo e i Celtics stanno già pensando a una ripetizione. La festa di giugno è una cosa del passato e i giocatori, lo staff e la dirigenza si stanno già preparando per il loro 19esimo assalto al titolo. Perché una volta, contro i Knicks il 22 ottobre, il TD Garden festeggia ciò che è stato realizzato l’anno scorso, tutti ripartono da zero. e dovranno rifare tutto da capo.

“L’anno scorso è stato così, l’anno scorso”, ha detto Brown. “Abbiamo festeggiato, ci siamo divertiti, abbiamo passato una bellissima estate. Ho passato una bellissima estate”, ha detto il giocatore. Coinvolto nella polemica sulla sua esclusione dalla squadra olimpica e sui suoi dubbi sulle ragioni. “Ora dobbiamo tornare al lavoro.” Un modo è diffidare l’uno dell’altro, o credere che una squadra sia superiore solo perché è stata raggiunta una volta. Lo ha fatto al lancio di XChange a Oakland con l’allenatore dei Dallas Mavericks Jason Kidd, un’iniziativa senza scopo di lucro per creare ricchezza nelle comunità di colore. Dopo l’apertura a Boston, dove prevede di generare 5 miliardi di dollari, è ora la volta della California. Kidd è nato a Oakland e Brown ha studiato a Berkeley, fuori Oakland, dall’altra parte della baia di San Francisco.

Lì ha parlato alla stampa di basket, organizzazione e nuova stagione. Il giocatore ha spiegato: “Ora abbiamo un obiettivo sulle spalle per difendere il titolo. Tutti vogliono vincere contro di noi e io sono pronto”. “Sono davvero emozionato per la prossima stagione”, ha insistito, una stagione che sta preparando sott’acqua. Quasi una tradizione estiva, ma di successo, Jaylen è tornato al lavoro durante l’estate con un po’ di allenamento in piscina: palla in una mano, peso nell’altra. La leggenda dei Celtics Kevin Garnett ha detto su Instagram dopo aver visto la routine di Brown che “è finita” per il resto dei concorrenti che vedono l’energia e la motivazione di Jaylen per continuare a migliorare. Ciò che è successo con il Team USA è stato ovviamente carburante per tutte le stelle.

Al recente vincitore dell’MVP delle Finali è stato chiesto anche del compagno di squadra Jayson Tatume inserirlo negli ultimi Giochi Olimpici. Tatum è rimasto senza giocare in due partite del Team USA ed è stato 11esimo nella rotazione di Steve Kerr nonostante fosse l’unico americano ad aver fatto parte di un quintetto NBA e aver vinto un anello. “Tatum andrà bene”, ha detto Brown. Il giocatore ha detto: “Staremo bene, questo è il mio unico commento su questa vicenda”. Togliendo il ferro ma allo stesso tempo avvertendo di una sete di vendetta più che possibile da parte di Tatum. Insieme progettano di portare i Celtics al vertice mentre la franchigia naviga nelle acque sempre pericolose del tutto esaurito.

Nei giorni scorsi, Si parlava di Jeff Bezos come potenziale acquirente, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del pianeta, ma questo è stato smentito. Bezos è stato associato a diverse franchigie sportive, tra cui i Washington Commanders e i Seattle Seahawks, due città con le quali ha un rapporto diretto. Dovrebbe essere uno degli interessati alla franchigia che la NBA porterà a Seattle a breve termine, ma al momento non sarà a Boston. Non importa chi sia il nuovo proprietario dei Celtics, se Jaylen Brown ha la mentalità giusta, la squadra andrà bene.