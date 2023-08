Jazmine Pinedo ha sorpreso il suo ragazzo, Pedro Araujo, con un video romantico in occasione del suo compleanno.

Jazmín Pinedo ha sorpreso il suo ragazzo, Pedro Araujo, con un video a sorpresa in occasione del suo compleanno. Offerte America. televisione americana.

Gelsomino Penedo A poche ore dal festeggiare il suo compleanno e produrre il suo spettacolo”Altre offerte Le ha preparato molte sorprese, ma la più emozionante è stata un video di auguri del suo fidanzato, Pedro Araujo.

America TV Productions ha preparato per lui tre sorprese: la prima è stato un bellissimo bouquet, poi una deliziosa torta di compleanno, e infine il saluto a sorpresa del suo compagno, l’imprenditore uruguaiano.

Nel video appare un amante, Pedro Araujo, che ha ammesso che andare in tv non è una delle sue cose preferite, ma per la sua amata è capace di tutto. Ha spiegato che i sette mesi trascorsi insieme sono stati la cosa migliore che gli sia mai capitata in vita sua.

“Ciao, Chinita, sai che mi vergogno un po’ a fare queste cose, ma volevo cogliere l’occasione che mi offre il canale per mandarti un bacione, dirti Buon Natale e che ti voglio tanto bene. Plus grazie per questi magnifici sette mesi di viaggi, avventure e risate.” Lo sentì dire.

D’altra parte, ha commentato che la distanza a volte funziona contro di loro nella loro relazione, perché è un uomo d’affari che vive in Uruguay e Jazmin ha il lavoro e la figlia in Perù, ma tutto ciò non impedisce loro di perdersi e viaggiare . Per poter condividere del tempo insieme.

“Sappiamo che non è tutto rose e fiori perché dobbiamo convivere con la sensazione di mancarci l’un l’altro tutto il tempo, ma poi, ti amo così tanto, e spero che tu stia passando una giornata davvero fantastica oggi. Ci vediamo tra poco Mentre.”

In vista di questo, Gelsomino Penedo È stato molto toccato dalla sorpresa emotiva e ha ringraziato la sua produzione per avergli fatto passare una giornata così bella. La conduttrice compie 33 anni sabato 19 agosto, ma sarà ancora nel suo show fino ad oggi, per poi prendersi qualche giorno di ferie per festeggiare il suo compleanno.

Inoltre, ha detto ai telespettatori che il suo fidanzato è già a Lima, dalla notte di mercoledì 16 agosto, per prendere parte alla riunione di famiglia che avrà per il suo onomastico.

Gelsomino Penedo Ha parlato della possibilità di tornare mamma con il suo compagno, Pedro Araujo. Come noto, l’ex realtà chica ha avuto la sua prima figlia Gino Acirito nel 2015. Entrambi sono separati e non possono avere un altro figlio. Dopo diversi anni da single, ha incontrato l’uruguaiano a una riunione di famiglia e hanno iniziato la loro storia d’amore.

Anche se è fidanzata da qualche mese, iniziano a sorgere dubbi sul cedere al fratellino. Tutto questo è successo quando il suo compagno di guida gli ha chiesto se gli sarebbe piaciuto un altro primogenito. La modella ha iniziato sottolineando che uno degli aspetti della sua vita che ama di più è essere madre.

“Ho sempre detto, per me la verità, sento che le donne hanno lati diversi e sento che l’aspetto più importante della mia vita, che mi diverto molto e che amo e che penso di star facendo molto bene, è la mia faccia. È come mia madre”, ha detto dal vivo.

Jazmine Pinedo parla del suo fidanzato e della possibilità di avere un altro figlio. L’autista ha detto che non l’avrebbe escluso. televisione americana

Inoltre, Gelsomino Penedo Fu sorpreso rivelando che avrebbe amato sua figlia avere un fratello dallo stesso padre. Tuttavia, non ha escluso di avere di nuovo un altro figlio e di essere nato. Poi le è stato chiesto se pensava di avere un figlio con lei Pedro Araujo.

L’influencer non ha nascosto il suo desiderio di ricreare la fase del biberon e del pannolino, ma non è un argomento che le interromperà il sonno. Inoltre, ha detto che ha ancora qualche mese di storia d’amore con l’uomo d’affari e che lascia tutto nelle mani di Dio.

“Dipende dal destino, cioè se Dio lo vuole e se la vita lo favorisce. Io e Pedro abbiamo una relazione da mesi, come puoi pensare a queste cose? Sono molto maturo”, ha concluso.