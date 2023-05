JCDecaux acquisisce Clear Channel in Italia e Spagna

Clear Channel, in ciascuno di questi paesi, ha un circuito nazionale che copre l’intera regione e opera in diverse divisioni di comunicazioni estere.

JCDCOX ha annunciato la firma di un accordo con Elimina il canale di acquistare le sue attività in Italia e Spagna. Tali attività sono state svolte in autonomia e hanno risposto a diverse opportunità di mercato.

Il prezzo di acquisto di Clear Channel Italia (prima di tenere conto della liquidità e delle posizioni debitorie nette) è stato di 15,1 milioni di euro e il prezzo di acquisto di Clear Channel Spagna è stato di 60,0 milioni di euro, ovvero 6,7 volte l’EBITDA totale degli ultimi 12 mesi. dei due paesi entro la fine di marzo 2023, prima di tener conto dell’integrazione. Dopo aver tenuto conto della posizione debitoria netta stimata e del fabbisogno di capitale circolante, l’operazione in Italia si chiuderà oggi a un prezzo di acquisto di 9,3 milioni di euro.

Quello in Spagna dovrebbe aver luogo nel 2024, una volta che le approvazioni normative saranno in vigore.

Queste acquisizioni rafforzeranno la presenza di JCDecaux in Italia e Spagna e le consentiranno di rispondere meglio alle aspettative dei propri clienti e delle pubbliche amministrazioni e dei proprietari privati, in un contesto di digitalizzazione delle comunicazioni esterne.

“Queste due acquisizioni, effettuate in modo indipendente, fanno parte della strategia di crescita esterna selettiva di JCDecaux. L’acquisizione di Clear Channel in Italia e Spagna (previa approvazione dell’autorità garante della concorrenza locale per l’operazione spagnola) rafforza la presenza di JCDecaux nelle regioni storiche per la nostra gruppo, che partecipa alla sua energia e crescita.Da 20 anni Siamo lieti di continuare la nostra partnership con la famiglia Du Chène de Vère in Italia, iniziata in precedenza, e questo acquisto di CCI consentirà a IGPDecaux di crescere in un mercato molto attivo. I team JCDecaux e Clear Channel sapranno come combinare le migliori capacità reciproche per soddisfare le aspettative di inserzionisti, municipi e residenti delle città, con l’obiettivo di sviluppare mezzi di comunicazione più efficaci e sostenibili”, afferma Jean-Charles. Co-CEO di Decaux, JCDecaux.