Jean-Paul Santa Maria risponde se Angie Gebaga chiede la custodia dei suoi figli: “Mi interessa ciò che è bene per loro”

Jean-Paul Santa Maria si riferisce al processo legale con Angie Gebaja.

Giovanni Paolo Santa Maria Per molti anni si è concentrato sulla crescita dei suoi figli, due dei quali sono il frutto del rapporto che ha avuto con loro Angie Gibaja. Dopo aver rilasciato una dichiarazione con Romina Jachoy Dopo aver annunciato la loro separazione, il cantante ha deciso di non fornire dettagli in merito per poter prendersi cura dei suoi figli piccoli.

In mezzo a queste notizie… Angie Gibaja Riapparve a Lima, suscitando ancora più scalpore. La modella è arrivata dal Cile, dove vive con la madre, per comparire davanti alla pubblica accusa. Sono subito sorte speculazioni sul motivo del suo ritorno. Sarà così Angie Gibaja Chiedi la custodia dei tuoi figli?

Informazioni sul Perù Ho comunicato con Giovanni Paolo Santa Maria Gli ho chiesto se questa teoria era corretta. Il cantante ha dichiarato che ciò che conta per lui è il benessere dei suoi figli, che sostiene dal 2018.

Angie Gebaja ha testimoniato davanti alla Procura della Repubblica nel caso di Jean-Paul Santa Maria. | Configurazione/Cattura TV/Trasmissione

“Dal 2018 mi occupo di tutto. Quest’anno sono 5 anni e ho intenzione di continuare a fare tutto ciò di cui i miei figli hanno sempre avuto bisogno”, sono state le parole del cantante.

Ricordiamolo Giovanni Paolo Santa Maria Ha un procedimento legale con Angie Gibaja, che le impone di pagare il debito di mantenimento in sospeso, sorto quando la modella viveva con i suoi due figli. Il cantante ha dichiarato di non ritenere giusto chiedere il saldo di questo conto, poiché si prendeva completamente cura dei suoi figli. Egli ha sottolineato che la soluzione è già allo studio per via legale.

Sottolinea che “tutti i documenti, le prove e tutte le spese che finora superano gli importi da voi ingiustamente richiesti sono già stati inviati”.

“E lo dico ingiustamente, perché non solo non contribuisce nulla, ma chiede anche soldi fino ad oggi. Perché? Se assumo tutto e continuerò a farlo”, ha detto. Informazioni sul Perù.

Giovanni Paolo Santa Maria Ha dichiarato di confidare nella giustizia. Ha detto: “Il tribunale di pace che esamina il caso è a conoscenza della situazione e posso solo fare appello all’equità e alla buona fede del giudice per il bene dei miei figli”.

Consultazione nel caso Angie Gibaja È arrivato in Perù per chiedere la custodia dei suoi figli. Giovanni Paolo Santa Maria Ha sottolineato: “Non parlo per conto di terziTuttavia, ha chiarito che sosterrà qualunque decisione dei suoi figli piccoli.

“Chiedo la custodia dei miei figli. È un processo già in corso”, ha detto al medium. “Oggi i miei figli sono completamente stabili in ogni senso della parola. È mio dovere garantire che rimanga sempre lo stesso. “Così è e così sarà sempre”, ha aggiunto.

“Mi interessa ciò che vogliono i miei figli. Tutto ciò che è bene per i miei figli”, ha concluso.