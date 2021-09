Jeep ha un modello di prezzo competitivo che è molto più economico della migliore Dacia Duster

Come ben sai in tascae Dacia Recentemente rinnovato spolverino. Il SUV romano ha subito un restyling che ne estenderà la vita commerciale per almeno qualche altro anno.

In assenza della nuova generazione di spolverinoIl modello detiene molti numeri per rimanere uno dei SUV più venduti. Tra l’altro perché, con l’avvicinarsi della nuova generazione, il suo prezzo diminuirà.

Dacia Duster 2022

Il prezzo, infatti, è il motivo principale per molti quando si tratta di andare a spolverino. Soprattutto nella sua versione più semplice. problema per Dacia È esattamente come i marchi? tasca Hanno modelli molto più talentuosi che costano poco più di spolverino molto più facile.

Spettacolo Jeep Renegade

Nel caso tasca, Il il ribelle Un buon esempio di ciò. Un SUV compatto dal design molto particolare, come si vede in quecochemecompro.es, Ora a un prezzo 15.900 EUR. Così, il il ribelle Il più semplice costa 2000 euro in più di spolverino Molto più semplice ed economico di spolverino Più equipaggiato, che touch 23.000 euro.

Questa differenza di 2.000 euro tra le versioni più semplici gioca molto a favore del modello americano, poiché è molto meglio dell’auto. Dacia più spartano. A cominciare dal suo motore, un motore a benzina da 1,0 CV e 120 CV che si comporta bene nella guida silenziosa di tutti i giorni.

Jeep Renegade

Inoltre, ovviamente, la sua dotazione di serie è anche più completa rispetto al modello romano, che ne ha abbastanza. Non sorprende, quindi, che ci siano molti che, a meno che non abbiano l’unico motivo per acquistare a prezzo, ora guardino il ribelle come una scelta migliore di spolverino. Questo è corretto.