Jeez: Quante persone hanno visto il video della tua nuova canzone “Don’t Lie to My Mom”? Credito: Rodrigo Lopez

Anche se è ancora breve, la carriera musicale di cavolo Continua a salire indiscutibilmente. Questa volta, l’artista peruviano ha sorpreso i suoi seguaci con la premiere del film “Don’t Lie to My Mom”.una canzone ispirata alla storia personale del cantante ed è un viaggio veloce ma frenetico attraverso tutto ciò che include l’affrontare l’età adulta.

Dopo la premiere, il 16 febbraio, il videoclip su YouTube ha aumentato di oltre 105mila visualizzazioni. La canzone, che combina generi diversi come R&B, soul e rap, cerca di essere un punto di svolta nella carriera di Jaze, che ha già recitato con il suo album “Personalidad 7.

Ha prodotto Don’t Lie to My Mom in Argentina con Nicholas Petsch e Pablo Jimenez. La combinazione è stata responsabile di Ezequiel Kronenberg e la perfezione è stata opera di Javier Fracchia. nOppure è stato confermato se questa nuova uscita farà parte di un EP o quello che sarà un secondo albumMa si sa che sarà incluso nel tour mondiale che il cantante ha programmato per quest’anno, che inizierà il 3 marzo con una presentazione a Buenos Aires.

A proposito di questa presentazione, il freestyler afferma di essere entusiasta del fatto che il pubblico argentino sia stato uno dei più calorosi con lui. Inoltre, lo ha accompagnato per tutta la sua carriera e lo ha visto crescere come artista. In quel giorno aprirà il concerto la cantante Aud Mami, emersa nella scena trap nel suo paese. Allo stesso modo, ci sarà una sezione dedicata all’improvvisazione, dove accompagnerà il Jezz Clan, l’attuale campione argentino della Red Bull Battle.

L’inizio di questo tour internazionale è un enorme passo avanti nella carriera di questo artista che presto smetterà di portare l’etichetta locale. Sebbene il suo nome fosse già ben noto in diverse città della regione, oggi cerca di raggiungere più persone con le canzoni su cui stava lavorando durante la sua carriera da solista, la stessa canzone che conteneva brani come “Mango” e “Yellow Plane”. “,” Lunares “,” Safari “, tra gli altri. Il tour Jaze terrà conto anche di diverse città del Perù come Trujillo, Arequipa e Oxapampa.

Altri piani

La carriera di Jaze oggi si concentra sulla sua produzione come solista, ma non dimentica i suoi inizi nello stile libero, area da cui ha guadagnato popolarità in vari concorsi che stanno crescendo in popolarità in molte città dell’America Latina. In una recente intervista, Juan Carlos Iwasaki, meglio conosciuto con il suo nome d’arte, ha rivelato di avere dei piani per quando la pandemia diventerà finalmente parte del nostro passato.

Jeez: Quante persone hanno visto il video della tua nuova canzone “Don’t Lie to My Mom”? Credito: Francisco Medina

“Vorrei organizzare un seminario gratuito quando il COVID-19 sarà finito. Non so combattere, ma vai nelle scuole e fai cantare la gente. Molte volte, ci sono persone timide là fuori che hanno molto da dire e non hanno, quindi penso che possano improvvisare. (Voglio) riunire persone a cui piace il nuoto stile libero, raccontare loro la mia esperienza e insegnare loro ciò che ho imparato‘, è stato annunciato di recente.

La visione dell’artista è quella di cambiare il panorama che raffigurava all’inizio della sua carriera per chi desiderava il freestyle.. “Quando ho iniziato in questo non facevo parte di questa cultura e le persone non si identificavano con me, ma gradualmente ho guadagnato il mio posto. In questo workshop scopriremo persone che possono dedicarsi al rap“, Ha aggiunto.

Continuare a leggere