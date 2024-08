Jenna Ortega appare come bibliotecaria in omaggio a Winona Ryder nel tour promozionale di Beetlejuice

Non è passato molto tempo da quando era suo Prima volta In passerella tanto stile Geek-chic È passata dal piccolo schermo al centro della moda, iniziando come Kat Stratford in 10 cose che odio di te.

Ma le vere star del trend bibliotecari sono state Andrea Sachs di Il diavolo veste Prada (grazie a quella giacca celeste), La brutta Betty Con il suo aspetto colorato e lo stesso Blair Waldorf di Gossip GirlNei rari momenti in cui voleva prendersi sul serio.

Con le marce e il passato torna sempre, adesso Bella Hadid, Billie Eilish, Emma Chamberlain E Gigi Hadid fatto Geek-chic Vero motto della moda: Non basta più uscire con un libro in mano per sentirsi smart, servono anche precise componenti del look. Qui vi sveliamo cosa significa vestirsi da bibliotecario.

Billie Eilish Immagini Getty.

Un’altra conferma che la libertà di pensiero non solo è essenziale, ma presente. È di moda tanto in passerella quanto nello street style. Aspetto bellezza Acqua e sapone sono ancora sul tuo viso. Ma nessuno vieta di giocare con i capelli arruffati A Miu Miu o con gli stessi bicchieri per contenere la torta.

Marco Rambaldi Autunno/Inverno 2024 2025 Avvia metriche/spotlight. Collezione Miu Miu Autunno/Inverno 2023 2024 Goronway.

I cinque outfit essenziali per un look da bibliotecaria

Tod’s Primavera/Estate 2024 Goronway. Hudakova primavera/estate 2024 Goronway. Collezione Miu Miu Pre-Autunno 2023 2024 Goronway. Collezione Chanel Pre-Autunno 2024 Goronway.

1. Maglioni e maglioni intrecciati

A Maglione lavorato a treccecome l’azzurro cielo che Andrea indossa ne Il diavolo veste Prada, o un cardigan blu tempestato di diamanti chiari a contrasto. Uno dei preferiti è il maglione con scollo a V Geagodelia in stile Y2K, con una stampa classica che permette di indossarlo con qualsiasi look da ufficio tu voglia.

Giagodelia.cortesia. I colori dello United Benetton.cortesia.

2. Scarpe Mary Jane col tacco alto

Questa è proprio una parte essenziale di questo modo di pensare Scarpa cult di questa stagione. Un modello con le spalline leggermente rialzate sta bene con tutto ma raggiunge il suo apice con gonna e collant.

E altre storie.cortesia. Shushu Tong.gentilezza.

Devi sceglierli Con cornice quasi inesistente Oppure con un leggero contorno. Come il modello cat-eye di Kodilin, è ideale per il lavoro perché ha lenti blu resistenti alla luce che bloccano efficacemente il 90% dei raggi visibili con lunghezze d’onda comprese tra 415 e 457 nanometri. Non stancano gli occhi dopo aver letto a lungo e sono ottimi Stile libreria.

Linea di codice.cortesia. Cartier.adulazione.

4. Gonne di media lunghezza a tubino e/o fantasia

Lo stile aderente è perfetto per chi vuole ricrearlo Look elegante per l’ufficio. Per coloro che sentono di più Andy SachsL’ideale è una gonna leggermente a forma di A, che aggiunge un carattere elegante alla silhouette, e una stampa a quadretti o a rombi. Brutto ed elegante.

Alessandra Ricca.cortesia. barbarocortesia.

Per completare il look, Non possono mancare i calzinirealizzato in cotone o lana, a costine fini e di colore bianco (visivamente più o meno verso il panna), in perfetta estetica anni ’90. Come il modello Losofi, casual e morbido Fino al ginocchio Ma può anche essere piegato fino all’altezza della caviglia a seconda della lunghezza della gonna scelta.

Perdere.cortesia. Calzedonia.cortesia.

L’articolo è stato originariamente pubblicato su Vogue Italia, vogue.it.