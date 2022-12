Jennifer Lopez con un mini abito elegante e tacchi party

Jennifer Lopez Crea un tema originale per questo Natale: Colibrì. Ho scritto una canzone chiamata Hummingbird per il mio nuovo album, This Is Me… Now. Per me i colibrì sono messaggeri d’amore. […]’, ha rivelato nel suo libro le notizie su jlo. Gli uccelli hanno dato il tono ai festeggiamenti della cantante, che hanno riunito i suoi cari e suo marito Ben Affleck nella casa della sua famiglia.

Dopo aver finito lo shopping natalizio nel centro di Los Angeles, La cantante latina, Jennifer Lopez, Sbrigati a preparare una serata speciale. Il 23 dicembre, la star ha invitato un gruppo pieno di celebrità, tra cui Kim Kardashian S Billie Eilish Per celebrare le feste. Per l’occasione, ha indossato uno scintillante design firmato Gucci che presentava i colori della stagione. E se stupisci i tuoi ospiti con questa creatività per Alessandro MicheleLi ha anche accontentati della traduzione della canzone la vigilia di Natale accanto a Ben Affleck.

Jennifer Lopez è più elegante che mai alla vigilia di Natale

La notte del ventiquattresimo, alla loro prima vigilia di Natale da marito e moglie, Benifer Ho organizzato una festa intima la vigilia di Natale. In alcune foto sul suo account Instagram, la cantante di origini portoricane ha svelato il look scelto per accogliere con stile i suoi ospiti. indossava un abito preppy Elegante raso blu, decorato con diversi fiocchi bordeaux. Per completare il look, l’abito presentava un colletto Claudine e due piccoli fiori rossi ricamati. Come accessori, la cantante ha indossato orecchini con crisantemi e tacchi in vernice, un trend che quest’anno è salito al top e che abbiamo visto per la prima volta sulla passerella di Versace.