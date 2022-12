Jeremy Peña aiuta i bambini a fare sport

Jeremy Peña è sempre stato appassionato di aiutare i bambini svantaggiati ad accedere allo sport.

Dopo aver vinto il premio MVP delle World Series e aver guidato gli Houston Astros al loro secondo campionato nella loro storia, il debuttante dominicano sta usando la sua nuova fama per aiutare più di questi ragazzi.

“Vedo lo sport come una piattaforma per me per restituire”, ha detto di recente in un’intervista con l’Associated Press. “Per tutta la vita ho avuto aiuto, sia dai miei genitori, che hanno fatto molti sacrifici; dai miei allenatori, o dai programmi che organizzano eventi per aiutare i bambini… ed è qualcosa che mi vedo fare in futuro.”

Lo scorso fine settimana, Peña è entrato a far parte della Sporting Goods Foundation di DICK e del suo evento “Sports Matter Day”, durante il quale ha parlato con migliaia di ragazzi dai 6 ai 18 anni presso l’Università di Houston per partecipare a una giornata di divertimento sportivo.

I ragazzi sono partiti con una borsa con l’attrezzatura per il loro sport preferito.

Peña era affascinato dall’accoglienza ricevuta dai bambini che riempivano la palestra.

L’interbase ha parlato delle sue motivazioni per giocare, del rituale che segue prima di ogni partita e dell’importanza del duro lavoro.

A Peña piace pensare che il suo successo in questa campagna le abbia dato maggiori opportunità di avere un impatto positivo sulla vita dei bambini.

“Quando stai lottando per chiedere aiuto, è quasi come se le cose si esprimessero da sole”, ha detto. “Per tutta la vita ho cercato di riportare qualcosa da dove vengo, e sento che le cose si moltiplicano senza nemmeno provarci.”

L’organizzazione ha invitato all’evento 32 gruppi provenienti da tutta la città. Ha fornito attrezzature per 10.000 bambini e ha donato $ 2.000 a ciascun gruppo per aiutare a pagare le quote di iscrizione e altri costi associati alla pratica di questo sport.