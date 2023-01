Jeremy Renner dà un nuovo aggiornamento sulla sua salute: “Queste sono le oltre 30 ossa rotte che guariranno”

all’inizio di quest’anno Jeremy Rennerl’attore noto per aver interpretato Clint Barton/Hawkeye nei film dei Marvel Studios, è stato coinvolto in un incidente con una motoslitta ed è stato ricoverato in ospedale.

Nonostante inizialmente fosse in condizioni “critiche ma stabili”, l’interprete ha progressivamente migliorato le sue condizioni di salute e questo sabato ha dato un nuovo aggiornamento sulla sua guarigione.

Attraverso un post su Instagram, Renner ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha mostrato parte del suo processo di miglioramento.

“Esercizi mattutini, risoluzioni, tutto è cambiato in questo particolare anno nuovo…da una tragedia per tutta la mia famiglia, e mi sono rapidamente concentrato sull’unione e sulla guarigione dell’amore. Voglio ringraziare tutti per i vostri messaggi e la preoccupazione per me e la mia famiglia. .così tanto amore e apprezzamento a tutti voi. Queste oltre 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, con un amore più profondo e un legame con la famiglia e gli amici.. Amore e benedizioni a tutti voi. ha sottolineato l’attore.

Renner, ora 52enne, è stato coinvolto in un incidente con un veicolo sgombraneve il 1° gennaio e dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale è stato confermato che era già a casa il 17 gennaio.