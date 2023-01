Jeremy Renner è gravemente ferito in un incidente con uno spazzaneve

Jeremy Renner ha avuto un incidente con uno spazzaneve 1:20

(CNN) – Il suo rappresentante ha confermato alla CNN che l’attore Jeremy Renner è ricoverato in “condizioni critiche ma stabili” dopo essere stato ferito in una nevicata in Nevada.

“In questo momento, possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con ferite a seguito di un incidente meteorologico mentre spalava la neve oggi”, ha detto Sam Mast alla Galileus Web in una dichiarazione.

“La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha aggiunto.

Ore dopo, Renner ha subito un ulteriore intervento chirurgico per le ferite riportate, ha detto alla CNN una fonte vicina all’attore, senza elaborare.

Questo è il secondo intervento chirurgico di Reiner dopo che è stato trasportato in aereo dal luogo dell’incidente a un ospedale di Reno, in Nevada, domenica, ha detto la fonte.

La fonte ha aggiunto che la sua famiglia dovrebbe rilasciare una dichiarazione lunedì sera.

Secondo un comunicato stampa dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe, i deputati hanno risposto a una “lesione traumatica” nell’area della Mount Rose Highway a Reno, in Nevada.

All’arrivo, gli agenti si sono coordinati con il distretto antincendio di Truckee Meadows e la REMSA Health per organizzare il trasporto medico di Renner tramite un viaggio di assistenza in un ospedale locale, secondo il comunicato.

L’ufficio dello sceriffo non ha fornito dettagli sull’entità delle ferite di Renner o su cosa possa aver causato l’incidente.

La dichiarazione affermava che Renner è l’unica parte coinvolta nell’incidente.

La squadra investigativa sugli incidenti gravi dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

La CNN ha contattato l’addetto stampa di Renner per un commento.