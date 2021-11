Jeremy Renner non pensava che avrebbe interpretato Hawk a 50

Jeremy Renner Interpreti come uno dei personaggi più amati nell’universo dei supereroi creato dai Marvel Studios. Occhio di Falco, il nome da supereroe di Clint Barton, è il personaggio che più ha segnato l’attore durante le sue varie apparizioni cinematografiche, e nonostante il fatto che singola serie Arrivo presto in In esclusiva per Disney +, l’attore Non mi aspettavo di continuare a interpretare il personaggio sulla cinquantina. Questo è stato rivelato nella sua intervista The Tonight Show con protagonista Jimmy Fallon che puoi vedere qui sotto.

Nel complesso, l’attore ha commentato durante l’intervista che inizialmente non pensava che il personaggio avrebbe avuto così tanta trazione e importanza mentre l’MCU progrediva fino al punto in cui Comincio a pensare che sia assurdo pensare di interpretare un supereroe all’età di 50 anni. “Penso che ci fosse un’idea per adattarlo all’inizio, ma è stato 11 anni fa. Ricordo che una delle mie prime idee nel 2010 o 2011 era qualcosa del tipo Non voglio avere 50 anni in calzamaglia! Nessuno vuole vedermi a 50 anni in abiti attillatiRenner ha spiegato con una risata. È interessante notare che lo stesso Tom Holland ha recentemente ammesso di non vedere se stesso Interpretazione di Spider-Man Dopo i trent’anni.

La serie Occhio di Falco in arrivo su Disney+ domani

Occhio di Falco NS gancio arriva domani, 24 novembre, sul piccolo schermo in esclusiva per gli abbonati Disney+. La serie tornerà a Renner come Clint Barton e all’inizio della serie Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Di cosa parla la nuova proposta dei Marvel Studios? Bisognerà aspettare domani per scoprirlo, nonostante l’offerta del cast così eccitato Con questa serie che fonde con cura lo stile del genere dei supereroi Preparazione al Natale.