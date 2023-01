Jeremy Renner viene operato dopo l’incidente sulla neve

Jeremy Renner, ‘Occhio di Falco’ nei film Marvel, era acceso lunedì ed è in condizioni “critiche ma stabili” dopo un incidente con una pala da neve in Nevada.

L’addetto stampa di Renner ha dichiarato in una nota che L’attore 51enne è ricoverato in terapia intensiva Dopo l’operazione di lunedì.

La famiglia di Jeremy desidera esprimere il proprio apprezzamento Ai meravigliosi medici e infermieri che lo stanno curando, Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hilary Chevy “e altri”, afferma la dichiarazione. Sono sopraffatti e grati per le loro eccessive manifestazioni di affetto e il sostegno dei suoi fan.

Le autorità e il rappresentante di Renner non hanno detto come sia avvenuto l’incidente. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Washoe ha detto domenica sera che l’attore dovrebbe esserlo Sono stato trasportato in aereo all’ospedale loro di occuparsene.

Renner era l’unica persona coinvolta nell’incidente Domenica. Il dipartimento di polizia ha dichiarato in un comunicato che sta indagando su quanto accaduto.

L’attore recita Occhio di Falco, un arciere con grandi propositi e membro della squadra di supereroi dei Vendicatori Nel vasto universo cinematografico e televisivo Marvel.

Era Due volte candidato all’Oscar: Ha ricevuto menzioni consecutive per “The Hurt Locker” (“The Fear Zone”) e “The City” (“City of Thieves”). È meglio conosciuto per il suo ruolo di specialista nell’eliminazione di bombe in Iraq in The Hurt Locker, che è stato rilasciato nel 2009.