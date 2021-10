Jerry Seinfeld “aggiusta” alcuni episodi di Seinfeld

Seinfeld Disponibile ora su Netflix e sicuramente si torna a parlare di celebrità Serie comica apparso per la prima volta nel 1989.

Quindi, anche se nota che non è dispiaciuto e come molti fan, ultimamente ricorda questa produzione in modo positivo Jerry Seinfeld Ha indicato che sarebbe interessato a cambiare alcuni elementi Seinfeld.

In particolare in una conferenza stampa per l’arrivo della serie su Netflix, il famoso creatore ed eroe Serie comica Gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto riprodurre o cancellare determinati episodi.

“Ce ne sono molti che mi piacerebbe provare, ma non credo davvero, filosoficamente, nel cambiamento e nemmeno nel pensare al passato”, Seinfeld ha detto (via data finale). “La mia filosofia di vita è che (è successo) nel modo in cui è successo e da lì partiamo. E questo è il modo migliore di vivere”.

“Penso che il pentimento sia una posizione filosofica con cui non sono d’accordo”, aggiunto. “Si presume che tu possa aver cambiato il passato, quindi non ci penserei nemmeno. Ma se mi forzi o mi dai una macchina del tempo, sì, ci sono alcune (cose)” aggiusterò alcune cose”.

per conto la genteSeinfeld non ha voluto dire quali episodi sarebbero cambiati in questo ipotetico scenario, quindi i fan avrebbero potuto solo speculare al riguardo.

Seinfeld Ora disponibile su Netflix, ma le caratteristiche della serie alcuni problemi A causa delle proporzioni.