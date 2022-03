Jessica Jones imparerà cos’è il multiverso attraverso la serie The Variants

Attraverso un’intervista rilasciata dai suoi autori, sembra che saremo in un’avventura attraverso il multiverso con Jessica Jones come protagonista.

Non sembriamo stanchi Scopri nuove storie sulle uscite dei nostri personaggi Preferito. Questa è una cosa che sembra essere diventata molto popolare ultimamente, anche se è sempre stata una cosa ricorrente nel mondo della commedia. Ulteriori informazioni sulle versioni Altri universi dei nostri supereroi I preferiti hanno sempre interessato i lettori, ma c’erano alcuni personaggi che erano più vicini a questo di altri. senza andare via, Spider-Man continua a farlo.anche con Altri personaggi che lo sostituiscono in altri universi.

Oggi abbiamo il piacere di confrontarci con un personaggio molto interessante di Big M, Un personaggio femminile distinto prima e dopoGrazie al palco che Brian Michael Bendis ha sviluppato con esso. Stiamo parlando di Jessica Jones, chi lo sarebbe Nuova serie limitata intitolata Variants E che il tema del multiverso è molto vicino a quello che pensiamo, perché con così poco hanno voluto mostrare Uno scorcio di lui è stato visto in relazione al personaggio.

Dalla Marvel sembra Vogliono continuare a esplorare le uscite di Jessica Jones in tutto il multiverso, ma lo farebbero in un modo strano con questa serie limitata di cinque numeri. Autori di serie limitate, Jill Simon e Phil NotoVolevano parlarne Per il mezzo del fumettofornendo alcuni dettagli su ciò che vedremo in questi cinque numeri, In più la possibilità di sbirciare la copertina di The Variantsche lo farai come lettera di presentazione Per questo.

Multiverso Marvel con diverse versioni di Jessica Jones

L’abbiamo già commentato Il semplice fatto di esplorare l’universo era qualcosa che non aveva considerato Per i personaggi terreni come con Jessica Jones. Tuttavia, sembra che The Variants sarà un’eccezione, il che ci ha fatto vedere maggiori dettagli a riguardo a giugno. Le diverse versioni del personaggio in cinque numeri. Apparentemente, questa serie conterrà alcune versioni che, nel corso degli anni, sono state accennate sul personaggio, Ma oseranno anche versioni più folli Nessuno se lo aspetta.

Sembra che Il nostro protagonista dovrà fare un’indagine Ciò riguarda il multiverso, ma gli autori non hanno voluto svelare i dettagli interiori di questa indagine, poiché direbbe molto sulla trama. Non vedo l’ora di saperne di più Dal fumetto si interrogava sugli altri personaggi Conosciuto nella serie ma sembra che non rilascino un pegno e L’unica cosa che abbiamo potuto apprezzare è stata la copertina Quale sarà il tuo primo numero.

Possiamo vederlo chiaramente Diverse versioni del personaggio che abbiamo già visto appaiono nelle vignette, all’interno della principale continuità Marvel. Devi pensare che Jessica Jones era un personaggio con modi diversi di apparire nei fumetti Una donna con superpoteri ha cercato di essere una supereroina in calzamagliaMa alla fine è diventata ispettore. Non importa come ci presenti questa storia, già con L’ipotesi che hanno mostrato genererebbe un forte interesse Lo guarderemo.

Esplorerai le variabili del multiverso con Jessica Jones

non volevano Contribuisci molto a questa nuova serie limitata, solo che la sua data di partenza sarà il prossimo giugno, ed è ancora in attesa del giorno stabilito. Nonostante tutto, la storia che hanno Il personaggio sembra essere il più interessante e ci lascia sicuramente a bocca aperta per più di uno. Finora, Jessica Jones ha avuto parecchie serie ma sono state molto ben accolte, quindi Non escludiamo che questo non si ripeta l’impresa.

mentre aspettiamo Per poter godere di questa nuova serie di personaggivi ricordo che in Panini abbiamo a nostra disposizione, In formato Marvel Saga, l’intero palcoscenico di Bendis con lei, che è ciò che ha distinto il prima e il dopo. Ci sono ancora pochi mesi Per andare oltre pronto per questa nuova serie Sono sicuro che molti di voi lo hanno incoraggiato. Con tutto, tuttavia, vorremmo sapere che tipo di uscite di Jessica Jones Pensi che saremo in grado di vederlo e di condividerlo con noi.