Egiornalista Gesù ancora lui ha morto Questo martedì 10 maggio a 79 anni. Il veterano conferenziere indossava Da diversi anni combatte contro il cancro alla vescica stato diagnosticato.

Marina male per lui Stato di salute nell’ultimo mese e Deve essere accettato Ospedale Ramon Y Cajal Dove qualche giorno fa Il marito di Elio Ha caricato una foto sul suo account Instagram in essa La foto del giornalista ha mostrato dal cuore.

finalmente, Jesus Marinas non riuscì a superare la grave malattia di cui soffriva e ha Deceduto per me 79 anni.

Jesús Mariñas, riferimento in Heart Journalism

Gesù ancora era uno I più importanti giornalisti famosi in Spagna. era il chiamante lunga carriera i due dentro Media scritti come la parola radio e la televisioneEra un vero riferimento in spettacoli come “Tombola” o “I record di Marte”.

al momento, Gesù ancora (A Coruña, 1942) stava collaborando a una rivista ‘Dieci minutiDove ha scritto la sua rubricaVerità divine“.

All’inizio della sua carriera negli anni Settanta, Marina Aveva la sua sezione nello show Luis del Olmo “I protagonisti” Anni dopo era a Cadena Ibérica con il ‘Programma’pari“.

Jesus Marinas è morto all’età di 79 anni

Successivamente è passato al giornalismo scritto e ha lavorato per ‘Época’ e ‘Tiempo de Hoy’, rivista con cui ha collaborato fino al 2018.

successo in tv

Ma la sua vera esplosione professionale è dovuta alla televisione. Primo nel programma “Macchina della veritàPiù tardi nello spazio di Maria Teresa Camposla vita va a vanti“.

La sua ultima ascesa alla fama è stata nello show ‘lotteria‘, di Kanal Nou, dove lavora dal 1997, e grandi scontri tra lui e il suo collega Carmelo strisciante.

Successivamente, Mariñas ha lavorato a vari programmi TV su Antena 3 (Dove sei ami, 3 squadre, come si dice o addirittura andare).

Ha anche collaborato a programmi Telecinco come “Salvami” o “Che momento felice”.. Attualmente lavoro per Rivista “Diaz Minotos” e quotidiano “La Razon”.“.

Personalmente, era Jesus Marinas mi sono sposato un anno fa 2016 con l’attore Elio Valderrama.