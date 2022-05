Jetblue chiede esplicitamente a Spirit di rifiutare l’offerta di Frontier

Jetblue ha chiesto esplicitamente agli azionisti di Spirit di rifiutare l’offerta di 2,9 miliardi di dollari di Frontier al vettore low cost, considerando l’offerta ad alto rischio e di basso valore. Allo stesso modo, Spirit ha annunciato che recensirà lo spettacolo.

Spirit ha confermato lunedì che “Jetblue ha avviato un’offerta pubblica non richiesta per acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Spirit a $ 30 per azione in contanti e una petizione per procura che si oppone all’accordo di fusione di Spirit con Frontier”.

Da parte sua, Jetblue ha affermato: “Il consiglio di amministrazione di Spirit non ci ha fornito le informazioni di due diligence necessarie che ha fornito a Frontier e quindi ha respinto succintamente la nostra proposta, che ha affrontato le sue preoccupazioni normative, senza farci una sola domanda al riguardo”. Il CEO di Jetblue Robin Hayes ha menzionato in una lettera. “Lo Spirit Council ha basato il suo rifiuto su accuse insostenibili e facilmente confutabili”, ha aggiunto Hayes, secondo Travel Weekly.

Tuttavia, coerentemente con i suoi doveri fiduciari e la legge applicabile, e in consultazione con consulenti finanziari e legali esterni, il consiglio di amministrazione di Spirit esaminerà attentamente l’offerta di acquisizione di Jetblue “per determinare la linea di condotta che ritiene appropriata”. Il meglio per i loro interessi e azionisti. Esortiamo gli azionisti di Spirit a non intraprendere alcuna azione in relazione all’offerta pubblica di Jetblue in questo momento fino a quando il Consiglio di amministrazione non valuterà l’offerta”, ha affermato Spirit.

Spirit ha rifiutato due volte l’offerta di Jetblue da 3,6 miliardi di dollari, sostenendo che è improbabile che i regolatori antitrust accettino un’offerta del vettore di New York City per la sua alleanza con American Airlines nel nord-est, un’alleanza che il Dipartimento di Giustizia chiede di sciogliere.

Hayes afferma che Jetblue offre un significativo bonus in denaro, oltre a certezza e ulteriori vantaggi per tutti gli investitori Spirit. Da parte sua, l’offerta di Frontier consente agli azionisti di Spirit di possedere il 48,5% con 1,9126 azioni Frontier più $ 2,13 in contanti per ciascuna delle loro azioni Spirit.

Jetblue inizialmente ha proposto di offrire $ 33 per azione in contanti, quindi $ 30 per azione in contanti, per ogni azione detenuta dagli investitori di Spirit. Tuttavia, ha nuovamente offerto una somma iniziale di $ 33 per azione se il consiglio di Spirit fosse entrato in trattative e avesse fornito i dati richiesti da Jetblue. Ha giustificato che il prezzo basso che stavano offrendo era dovuto alla mancanza di informazioni richieste da Spirit.

Come accennato REPORTUR.us, Spirit all’epoca ha ribadito la sua fusione con Frontier e ha rifiutato l’offerta di Jetblue, con il consiglio di amministrazione che credeva all’unanimità che l’offerta di Jetblue non costituisse una “offerta superiore” e anche che Frontier rappresentasse la migliore opportunità per massimizzare il valore. (Lo spirito rifiuta l’offerta di JetBlue: rimane con Frontier.)

Il consiglio ha stabilito che è improbabile che il proposto disinvestimento da Jetblue risolva le preoccupazioni del Dipartimento di Giustizia su una combinazione di Spirit e Jetblue se la NEA continua ad esistere. “Il Dipartimento di Giustizia crede chiaramente che la NEA abbia un impatto nazionale più ampio e Spirit ritiene che il Dipartimento di Giustizia non attribuirà un peso significativo al trattamento proposto, soprattutto perché vi è motivo di dubitare dell’efficacia di disinvestimenti simili come rimedio in precedenti fusioni di compagnie aeree. Hanno notato all’epoca nella lettera che hanno inviato a JetBlue.