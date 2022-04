Jim Carrey e la sua insolita reazione nel sentire i Pantera per la prima volta: “Non riuscivo a smettere di ridere”

In una nuova intervista con Kevin McCarthy (via blabbermouth.net) e attore e comico Jim Carreyche sta promuovendo il nuovo sequel di “Sonic The Hedgedog”, ha ammesso come ha reagito la prima volta che ha sentito il leggendario Tigre.

“La prima volta che ho sentito parlare dei Pantera, stavo guidando verso San Diego per un concerto a teatro ed entrando in hotel. Il mio capo e io all’epoca, Jim Miller, eravamo lì, e indossavamo i Pantera. Non avevo mai sentito qualcosa del genere. Si è arrivati ​​a questo Il livello di stimolazione intensa, come posso dire, è che ho iniziato a ridere in modo incontrollabile per tutta la canzone. Era una risata nervosa come “Cosa sta succedendo adesso?” E siamo andati a fare il check-in all’hotel e i ragazzi che erano proprio dietro di noi a rimanere erano i Pantera. Ci siamo voltati ed è stato come: “Mi stai prendendo in giro? È vero?” Era così strano, amico”.

Carey ha parlato anche dei musicisti che gli piace ascoltare quando è a casa: “Quando mi sveglio la mattina, il mio gusto per la musica si diffonde in tutto lo spettro, è pazzesco. Posso ascoltare il pianista Count Basie un giorno, posso ascoltare rap il prossimo, e poi posso … Molte mattine mi alzo, preparo il caffè per me stesso, e mi siedo sulla veranda sul retro e ascolto canti gregoriani. Questo riporta in vita gli uccelli, riporta in vita il mondo intero, e improvvisamente non sono più solo nel mio corpo, ma in tutto il giardino. E quando ho un certo umore, a volte ho bisogno di essere disordinato e pazzo, qualcosa come Pantera che sfida il mondo in modo maschile a testa alta. o “razza” di nirvana. “Breed” è una delle più grandi canzoni ancora da cantare… È un pezzo poco lusinghiero, ed è stato oscurato dalle altre loro canzoni. Tuttavia, la canzone “Breed” è una delle canzoni più brutali di tutti i tempi. È un bel”.

Il padre di Jackson, il nipote di 12 anni di Carrie Alex Santanacantante della band death metal di Los Angeles denaro insanguinatoche è stata sposata con la figlia di Jim, Jane Carrey, per un solo anno prima che la coppia si separasse nel 2010.

Si dice che Jim Carrey sia un fan della band metal cadavere cannibale, che ha fatto un’apparizione cameo in Carrey Ace Ventura: Pet Detective (1994). Tuttavia, in un post del 10 luglio 2009, sempre su Blabbermouth.net, lo stesso Santana lo ha smentito, scrivendo: “Per la cronaca, Jim odia il death metal… Non avevo nemmeno sentito parlare di Cannibal Corpse fino a quando non ha girato questo film. Credimi, questa è la prima cosa che gli ho chiesto quando ci siamo incontrati”.