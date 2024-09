Jimin mostra la sua potenza in Perù: scopri la musica K-pop più hot del momento su iTunes

Jimin del gruppo K-Pop BTS posa durante un servizio fotografico prima della presentazione della collezione uomo Autunno/Inverno 2023-2024 di Dior durante la settimana della moda maschile a Parigi, Francia, il 20 gennaio 2023. (REUTERS/Yiming Woo)

Lui Successo del K-pop Negli ultimi anni è innegabile: quotidiano, frasi in Hangul (alfabeto coreano) domina le tendenze globali Nonna E portano categorie correlate come quelle di Bacheca Anche itunes.

con Coreografia completamente sincronizzataCon canzoni accattivanti e un mix di generi e stili, non sorprende che molte piattaforme di streaming mostrino interesse nel misurare l’impatto del genere, creando elenchi come Le migliori canzoni K-Pop su iTunes È sotto.

1. Come un matto Artista: Jimin

2. Astronauta Artista: Jane

3. Sette Artista: Jung Kook e Lato

4. Come un matto (versione inglese) Artista: Jimin

5. Banda musicale del Giardino Smeraldo Artista: Jimin e Loco

6. Gom Artista: Yeonjun

7. Non ancora venuto Artista: BTS

8. Vai in alto Artista: SUPER JUNIOR-D&E

9. da Artista: Jimin

10.Filmato Artista: BTS

Membri degli NCT al concerto SMTOWN LIVE 2022 (Reuters/Heo Ran).

Super Junior, uno dei Gruppi leader nel K-PopHa debuttato nel 2005 con la SM Entertainment. Conosciuti per le loro coreografie elaborate e la diversità musicale, inclusi generi come pop, R&B ed elettronica, i Super Junior hanno avuto un impatto duraturo sulla scena musicale coreana e internazionale. Il loro singolo “Sorry, Sorry” ha catapultato il gruppo verso la fama mondiale e ha permesso loro di partecipare a numerosi tour mondiali, consolidando il loro status di leggende del K-pop.

BTS ovvero Ragazzi Bangtanè uno dei gruppi K-Pop più importanti. Formato dalla Big Hit Entertainment nel 2013, il gruppo ha raggiunto la fama mondiale grazie alla sua musica, coreografie e testi che affrontano vari argomenti. I BTS hanno infranto molti record, tra cui quello di essere il primo gruppo sudcoreano a raggiungere il numero uno in classifica. Tabellone pubblicitario Hot 100 E ottieni una nomination ai Grammy. Inoltre, la loro influenza culturale li ha portati a parlare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, promuovendo messaggi di auto-accettazione e amor proprio.

Più tardi inizierò la chiamata “La seconda generazione di K-Pop”e ancora con gruppi formati da giovani personalità come TVXQ (debutto nel 2003), SS501 (2005), Super Junior (2005), BIGBANG (2006), così come gruppi femminili come Wonder Girls (2007), Generazione di ragazze (2007) e Kara (2007).

Nel 2008, la Corea del Sud dominava già il mercato dell’intrattenimento in Asia con un tasso di crescita annuo superiore al 10% nel mondo. esportazioni Dalle produzioni musicali e televisive alle fiction coreane, rappresenta addirittura il 68% del mercato musicale giapponese, davanti alla Cina (11,2%) e agli Stati Uniti (2,1%).

Successivamente, altri gruppi come SHINee o… InfinitoQuesti ultimi che riuscirono a consolidare il primato dell’esistenza Il primo a raggiungere la vetta della classifica degli artisti emergenti di Billboard Nel 2014 con il brano Ultimo Romeo; 14:00, EXO, 2EN1, fino a La terza generazione di K-Pop Dove sono inclusi nuovi gruppi come BTS, Seventeen, GOT7, Twice, Red Velvet, BLACKPINK, MAMAMOO, tra gli altrifino ad oggi Quarta generazione Sono tutti quelli che hanno debuttato tra il 2017 e il 2018 come Stray Kids, ITZY, Ateez, Astro e altri.

Vale la pena notare che occorre tenere conto di un punto di svolta Stile Gangnam del rapper Psyuna canzone che non solo è riuscita a battere record inimmaginabili su piattaforme musicali come YouTubeMa ha anche viaggiato per il mondo e ha dimostrato che la lingua non rappresentava un ostacolo al successo in paesi altamente competitivi come l’industria americana.

Ad oggi, il gruppo detiene il bastone come maggiori esponenti del K-Pop BTS – Consiste in Suga, RM, Jin, Jimin, J-Hope, V e Jungkook– che, oltre a dominare l’industria musicale sudcoreana e ad aumentare la propria fama nel resto del mondo, è stato nominato “Asian Trend Leader” da The Economist e “Artist of the Year” da Time Magazine, per non parlare del suo stesso Premi Grammy. Nomine ai premi e 10 Billboard Awards.