Jimmy Fallon è risultato positivo al test per il COVID-19. Questa è stata la sua esperienza

(CNN) – Jimmy Fallon Condividi la sua esperienza con il covid-19.

L’ospite di “The Tonight Show” ha scritto in Instagram che è risultato positivo “il primo giorno della nostra vacanza” ma ha avuto solo “sintomi lievi”.

Fallon ha detto che è stato vaccinato e ha ricevuto una dose di richiamo.

“Grazie ai medici e agli infermieri che stanno lavorando duramente 24 ore su 24 per vaccinare tutti”, ha scritto. Grazie alla NBC per aver preso i protocolli di test così seriamente e aver fatto un ottimo lavoro, e anche grazie per avermi messo nella stanza di isolamento su “Di cosa stai parlando, Willis? Quando mi hanno dato la notizia.

Celebrità come Reese Witherspoon hanno inviato a Jimmy Fallon i loro migliori auguri nella sezione commenti del suo post.

“Spero che tu ti riprenda in fretta!”, ha scritto Witherspoon.

“The Tonight Show” è tornato lunedì sera con gli ospiti Anthony Anderson e Carly Pierce.