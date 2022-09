Joaquín Sabina annuncia il nuovo album e il tour in America Latina

Il cantante Joaquin Sabina ha posato, questo sabato, dopo la proiezione del suo film “Big Sense” diretto da Fernando Leon de Aranoa, durante la celebrazione del Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian. Foto: EFE

Lontano dalle fasi che ha vissuto dall’autunno in poi E renderti felice a Madrid nel 2020, Gioacchino Sabina Annunciato questo sabato, 17 settembre 2022, a San Sebastian A Nuovo CD Prodotto da Leiva e un giro Da febbraio 2023 prima America e Spagna.

“Non vado in tournée se non ho nuove canzoni”, ha detto Sabina alla conferenza stampa per la sua introduzione. sentendolo così tantoil film documentario sul suo personaggio girato da Fernando Leon de Aranoa e presentato in anteprima mondiale nel dipartimento del Velodromo a Festival del cinema di San Sebastián.

dopo il successo Nego tutto (2017), il suo primo album con Leva come produttore, il musicista 73enne di Abeda (Gyan) ha confermato che “Ce ne sarà un altroE spera di pubblicare in compleanno.

Basato sul un giro Ho appena avanzato che inizierà fine febbraio Dal 2023 in poi America LatinaChe includerà l’Argentina e poi verrà di nuovo in Spagna e in America. “Firmiamo concerti“, ha sottolineato.

Il documentarioche non ha ancora una data di uscita nelle sale, raccogliere momenti Il regista e cantante è coinvolto da tredici anni, dall’ultimo concerto a Wikink con Serrat, alle ritrovi con gli amici nel suo appartamento nel quartiere Tirso de Molina di Madrid, a un tour in Messico o a un tributo a un Abeda locale (Jaen ).

