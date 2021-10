Jodie Comer sarà felice di tornare in Free Guy 2 con Ryan Reynolds

uomo libero Nasce dall’impatto che i videogiochi hanno sull’audiovisivo di oggi. Sempre più produzioni cinematografiche si concentrano su formule e storie di gioco, cercando di trasmettere quella storia integrata con il gameplay in modo che anche gli spettatori che non hanno mai toccato una console in vita loro possano godere di queste trame. Anche in modo che i giocatori normali possano vedere quella storia da un’altra prospettiva.

Ryan Reynolds A lui si deve posizionarsi nel ruolo di primo piano di quell’uomo libero, che è stato catalogato da molti come una sorta di Grand Theft Auto Si adatta al grande schermo. Non molto tempo fa, lo stesso attore ha confermato che la Disney voleva un sequel del film dopo aver visto il successo della prima parte, e sembra che Jodi Comer, una delle principali attrici del cast originale, sarà interessata a tornare per questo sequel.

“L’ho sentito ora! Onestamente, coglierei l’occasione per tornare sul set con tutti questi ragazzi. È stata un’esperienza felice, quindi sentire che potrebbe essere sulle carte sembra molto divertente”, spiega Comer a ScreenRant.

Free Guy è disponibile su Disney +

Se non hai ancora visto uno spettacolo di Shawn Levy, e Se sei abbonato alla piattaforma Disney+, non hai scuse per non provare il lungometraggio, perché è gratuito. Ryan Reynolds interpreta un cassiere di banca qui e finisce per scoprire che la sua vita è in realtà parte di un videogioco. pazzo.

In arrivo, oltre a confermare che sarà felice di tornare anche per il sequel Ha sottolineato che le riprese sono state molto interessanti ed è stato ancora più intrigante portare un personaggio reale nel mondo dei videogiochi.:

“Sì, è stato molto divertente. Voglio dire, è stata una parte importante di ciò che mi ha portato al progetto, poiché dovevo davvero assicurarmi che Molotov avesse ancora l’essenza di Millie, ma era così diverso visivamente e fisicamente. il tono era un’idea. Sean e Ryan. E all’inizio ho pensato “Oh, non lo so”, perché dopo Killing Eve, ci sono un sacco di lingue e cambi dialettali. Ed ero tipo, “Davvero non Non voglio essere quella ragazza.” Aveva senso. Mio fratello ha giocato ai videogiochi per tutta la vita e i suoi personaggi per la maggior parte del tempo sono stati americani e lui è di Liverpool, nel Regno Unito. Quindi aveva senso per me, in termini di storia. “

Free Guy 2 è ormai dimenticato La sua data di uscita, la sua uscita e se accadrà effettivamente è sconosciuta.

