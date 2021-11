Joe Biden aspira a candidarsi alla rielezione come presidente degli Stati Uniti nel 2024

Dopo una revisione pubblica, il medico personale del presidente degli Stati Uniti, Kevin O’Connor, ha concluso la scorsa settimana che “Il presidente Biden rimane un uomo di 78 anni sano ed energico in grado di svolgere con successo i suoi doveri di presidente”.

Tuttavia, è diventato La prima donna a ricoprire la presidenza degli Stati Uniti lo scorso 19 novembre – per poco più di un’ora – quando Biden gli ha dato quella forza mentre era sedato per sottoporsi a una colonscopia.

La stampa americana non smette di ricordare il fascino Primo Vicepresidente degli Stati Uniti , che si è insediata facendo la storia come prima donna, prima afroamericana e prima persona di origine asiatica a ricoprire la carica, si è indebolita nel corso dei mesi.

Per quanto sorprendente, Biden aveva già indicato poco dopo aver preso il potere, Durante la sua prima conferenza stampa a marzo, che si terrà alle elezioni del 2024.

L’intenzione di Biden di candidarsi alla rielezione Ho avuto una piccola sorpresa negli Stati Uniti e non solo perché compirà 82 anni Si è adempiuto all’inizio di un secondo mandato, ma perché la sua popolarità passa a ore basse.

“Questa è la tua intenzione” , Psaki ha risposto brevemente alla domanda se, come hanno pubblicato Vari media americani Nei giorni scorsi Biden ha raccontato a chi gli era vicino la sua volontà di candidarsi alla rielezione.

Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , intende candidarsi alla rielezione per la posizione nel 2024, come confermato in Conferenza stampa La portavoce della Casa Bianca questo martedì, Jane Psaki.

