Joe Milton III, ha troppo talento per perderlo nel New England

I Patriots hanno selezionato il quarterback del Tennessee al sesto round, nonostante abbiano portato Drake May dell’UNC al terzo posto assoluto.

Foxboro – Vicepresidente del personale presso Patrioti del New England, Elliott Wolffha rivelato su “The Adam Schefter Podcast” che il quarterback fa parte della squadra Università del Tennessee, Joe Milton IIIaveva “molto talento” da superare nel sesto round Draft NFL 2024 (Trasformazione n. 193), però Patrioti Hanno già selezionato un quarterback Carolina del Nord, DrakeMaycon il turno complessivo numero 3.

Pochi riescono a dare uno sguardo migliore dietro le quinte di un talento Milton Quale Joey HalzelChe inizia la sua quarta stagione nel gruppo dei miei assistenti Tennesseeprima come allenatore dei quarterback (2021-2022) e poi come coordinatore offensivo (2023-oggi). È uno scherzo38 anni, gioca come centrocampista Oklahoma (2006-2008) prima di iniziare la carriera da allenatore nella sua scuola. Era circondato da gruppi di centrocampisti, sia da giocatore che da allenatore, tra cui… Sam Bradford (Prima assunzione generale, 2010), Landry Jones (Quarta sessione 2013), Drew Luca (Secondo turno, 2019) e Hendon Hooker (Terza sessione, 2023), tra gli altri.

“È il quarterback più dotato fisicamente di tutti i tempi, e ho avuto a che fare con alcuni giocatori draftati ad altissimo livello”, ha osservato. Questo è un terremoto A Milton. “Dono di braccio, lo sanno tutti. Forza, flessibilità, capacità di corsa; atleta di alto livello, di altissimo livello. È un campione fisico sul campo di calcio”.

In termini di pura forza delle braccia, nessun quarterback nella classe 2024 supera Joe Milton III; Ma ci vuole molto di più per diventare un quarterback della NFL. Foto AP/Wade Payne

Racconta la storia di una sessione di allenamento dell’estate 2021 nelle strutture indoor del club Volontari In cosa Milton Ha effettuato un passaggio complicato dalla linea laterale sinistra e ha lanciato un passaggio profondo lungo la linea laterale destra. Inviare Milton È finito in tribuna e ha colpito uno dei tifosi presenti.

“Era come, ‘Oh, è un po’ diverso, lì'”, ha detto. Questo è un terremoto. “È stato il primo di tanti eventi, la palla che gli usciva di mano era assolutamente pazzesca.”

lupo Lo notò mentre guardava Milton Riscaldamento prima della partita tra Tennessee E Vanderbilt Dalla scorsa stagione.

Ma allo stesso tempo, ci vuole più di un semplice braccio forte per essere un quarterback di successo, il che è già qualcosa Questo è un terremoto Ha partecipato a una delle sue prime conversazioni con Milton Quando si è trasferito da Michigan Nel 2021. Hanno parlato di esprimere giudizi su “cose che mostravano le braccia” e di attenersi a un focus laser sulle basi.

“Ero un lanciatore di ceppi quando [llegó a Tennessee] “Una delle cose più semplici è stata trasformarlo in un giocatore di bocce per la parte inferiore del corpo, piantando il piede sinistro e lasciando che il suo braccio mettesse la palla dove doveva essere.” Questo è un terremoto,Identificare il cambiamento come catalizzatore per migliorare la precisione Milton col tempo.

“Si trattava di ‘ti coinvolgere in parti del gioco che non erano un dono naturale per te.’ Bisogna investire nella comprensione delle difese. Comprendi lo schema offensivo. Comprendere i mezzi di protezione. “Penso che lo abbia sempre fatto, ma l’anno scorso lo ha portato a un livello diverso.”

Milton, nella sua prima stagione completa da titolare, finì 229 su 354 per 2.813 yard, con 20 touchdown e cinque intercettazioni. Ha aggiunto 78 carry per 299 yard e sette touchdown.

Quando si spiega la filosofia Patrioti Nella scelta Milton Dopo essere stato con acquacapo allenatore Jerrod Mayo Notato il “cannone a braccio”. MiltonE come la squadra “lavora per acquisire buoni giocatori” come strategia.

“L’unica cosa che sosteniamo è la concorrenza. Niente è dato. Tutto è guadagnato”, ha detto. ForseIn aggiunta a ciò Milton Potrebbe anche fornire un certo valore come quarterback per la squadra scout perché “con un ragazzo così grande, giocheremo contro alcuni di quei ragazzi”. [quarterbacks] Anche”.

Con il terzino veterano Jacoby Brissett E acqua Garantito un posto nella rosa di 53 uomini, Milton E il centrocampista del terzo anno, Billy ZappiPotrebbero competere per una posizione. Cioè, a meno che Patrioti Segui la strada poco ortodossa di mantenerli tutti e quattro, come fece il club nel 2000 Drew Bledsoe, John Freeze, Michael Bishop E il sesto giro, in aumento, Tom Brady.

Pochi si aspettavano molto da Brady Quell’anno, essendo la recluta numero 199 in assoluto, un punto simile a quello di P.E Milton – Chi è arrivato con il resto della spazzatura alle strutture giovedì scorso – in questo momento.

Questo è un terremoto Lo ha sottolineato però Milton Il 24enne ha meno esperienza rispetto ad altri prospetti, in parte a causa di “un po’ di sfortuna”, con gli infortuni che per due volte hanno contribuito a fargli perdere il primo posto nella classifica di profondità: primo in classifica Michiganpoi dentro Tennessee.

“Per me non è tanto una questione di età, quanto di quante volte sono stato dietro l’incarico”, ha ammesso. Questo è un terremoto. “Penso che uno dei motivi principali per i fan sia capire che è ancora un progetto ed è una novità essere in questa posizione a tempo pieno, quindi il limite è molto alto per questo ragazzo.”