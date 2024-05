Joel Edgerton ha rivelato perché non ha ottenuto il titolo di Star-Lord in “Guardiani della Galassia”

Joel Edgerton ha ammesso di non aver catturato il tono che James Gunn voleva per Star-Lord in Guardiani della Galassia. (Composizione: Reuters/Marvel)

Chris Pratt È il volto che ora definisce il franchise Guardiani della Galassia; Tuttavia, il personaggio Signore delle stelle Sarebbe potuto cadere nelle mani di altri attori. Cosa ti ha fatto ottenere l’ambito ruolo nel MCU? Secondo quanto sostiene Joel EdgertonLa chiave è stata il tono con cui Pratt ha affrontato la storia.

Edgerton, attore il regalo E la serie Obi-Wan Kenobiè stato recentemente presentato in un episodio del podcast Divertente Ha ricordato come ha fatto il provino per il ruolo di Star-Lord nella serie di film Marvel. Ha ammesso che è stato un suo errore Mancata cattura dell’atmosfera specifica Quel regista James Gunn stava cercando il film.

A differenza di Chris, Non riuscivo a capire il tono come facevano lui e quei ragazzi.. “Non ero proprio sicuro di come adattarmi a quella melodia”, ha ammesso Edgerton.

Edgerton considera retrospettivamente positivo il fatto di non essere stato scelto per il ruolo di Star-Lord, poiché sarebbe stata la “cosa migliore” per il franchise. (Fonte immagine: Reuters/Sarah Messonnier)

Guardiani della Galassia È un film d’avventura sui supereroi che fonde la commedia con sequenze profondamente emotive. Il gruppo ha lavorato con successo nei tre film sviluppati nel franchise.

Nonostante il suo desiderio di ottenere il ruolo, Edgerton ha ammesso retrospettivamente che il mondo era “un posto molto migliore perché non sono Star-Lord”. Ha anche notato che era solo una parte del processo iniziale e “non c’è mai stata alcuna vera conversazione sul fatto che sarei stato sicuramente io”. Da solo, ho avuto l’opportunità di tentare il test. “Non l’ho capito molto bene.”

Inseguimento Signore delle stelle È stato un processo competitivo, con molti attori famosi che hanno provato per il ruolo. fra loro, Adam Brody E Eddie Redmayneche, come Edgerton, vedeva il personaggio come un’opportunità unica all’interno del crescente Marvel Cinematic Universe (UCM).

Chris Pratt stava affrontando lo scetticismo nel continuare a fare un’audizione per la Marvel dopo diversi rifiuti da altri progetti. (Crediti: Marvel)

Sebbene Edgerton non abbia ottenuto il ruolo, ha continuato la sua carriera in altre direzioni ed ha esplorato progetti di vari generi, dai thriller psicologici alla fantascienza e al dramma. Attualmente appare nella serie Materia oscura A AppleTV+Dove interpreta il ruolo di un uomo che viene rapito in una versione alternativa della sua vita.

Chris Pratt, che alla fine venne scelto come Star-Lord, aveva i suoi dubbi sulla partecipazione alle audizioni della Marvel. In precedenza aveva subito una serie di rifiuti in diversi importanti progetti di Hollywood.

“Ho fatto le audizioni per tutti loro. Ho avuto un brutto periodo con la Marvel”, ha commentato Pratt in un’intervista Jimmy Kimmel Dove ha spiegato la sua esitazione iniziale. L’attore ha dichiarato di aver cercato di entrare nel film toroma nemmeno come protagonista, bensì come uno dei personaggi secondari.

Pratt si è affermato come uno dei personaggi più amati del MCU grazie al suo equilibrio tra umorismo ed empatia. (Fonte immagine: Marvel Studios)

E così si convinse che forse non avrebbe dovuto continuare a provarci meravigliaE pensava anche che non sarebbe mai stato in grado di interpretare un personaggio eroico. “Beh, sicuramente non ho quel fattore che stanno cercando perché non mi vogliono nemmeno indietro.“, supponeva allora.

Dopo un po’ di tempo, Pratt fu l’unica persona che convinse James Gunn di essere lo Star-Lord di cui aveva bisogno; Anche quando appariva fuori forma durante i test. In un’intervista con Huffington PostChris ha affermato di essere in sovrappeso per un personaggio Marvel; Ma in qualche modo è finito tra i finalisti.

Dopo aver quasi rovinato l’opportunità di un provino, la sua chimica istantanea con lui Dave Battista In una sessione improvvisata, ha fugato tutti i dubbi dei produttori. Sarebbe stato uno Star-Lord e col tempo sarebbe diventato un personaggio amato nel MCU grazie alla sua straordinaria miscela di umorismo e sensibilità.