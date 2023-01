Johan Vasquez è stato distrutto in Italia e la Cremonese è affondata in Serie A

Johan Vasquez ha esordito con la Cremonese. Foto: @USCremonese

Johan Vasquez non sarà più preso in considerazione Spettacolo di Massimiliano Alvini Unione Sportiva Cremonese Nonostante la squadra stia affondando nel campionato italiano. Il giorno dopo, il 18, il messicano non viene nemmeno preso in considerazione per un posto in panchina per Lombardi. Sarà un.

A questo, il calciatore aggiunge altro Sono passati due mesi dall’ultima volta che ha giocato in un torneo ufficiale Con KirikiOrosi (Finito in pareggio contro il Milan l’8 novembre). Da allora, l’ex Pumas è stato distrutto Prestazione in una squadra che ha perso sette delle ultime otto partite.

Nuovo fallimentoDato da lui 3-2 Monza, indicando la posizione in fondo alla classifica. somma cremonese Sono possibili solo 7 unità su 54Ciò significa una prestazione del 12,9% e puntare direttamente a perdere la categoria entro la fine della stagione 2022-23 (gli ultimi tre posti in classifica sono retrocessi).

Calcio Calcio – Serie A – Cremonese vs AC Milan – Stadio Giovanni Gini, Cremona, Italia – 8 novembre 2022 Divock Origi dell’AC Milan con Johan Vasquez REUTERS/Daniel Mascolo della Cremonese

Il percorso di Vasquez Calcio Sembra In pessime condizioni Vista la partecipazione zero e il suo rapporto con la squadra italiana, lascia aperta la possibilità che il suo rapporto possa finire prematuramente. Il messicano difende i colori della Cremonese dopo la scorsa estate Consolidato come debito, se chiudere o meno dovrebbe essere deciso nelle prossime settimane. Appartiene alla carta del giocatore Genova.

Le scarse prestazioni della squadra e la mancanza di attività hanno messo a dura prova le valutazioni del Messico. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, Johan è quasi la metà svalutato rispetto al massimo registrato; L’ultimo aggiornamento effettuato a novembre 2022 ne indica il rating Ridotto a 3,6 milioni di euro (mdo).

Il token ha perso il 40% da aprile 2021 quando ha riportato la sua stima più alta: 6,0 mde. Mentre giocava per l’Università Nazionale e prima di partecipare ai Giochi Olimpici. Stranamente, da quando ha iniziato la sua avventura nel Vecchio Continente, il valore del giocatore ha mantenuto una tendenza al ribasso (compreso il suo periodo al Genoa).

Foto d’archivio di Johan Vasquez durante la partita della Serie A italiana con il Genoa. Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova, Italia. 21 dicembre 2021. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Johan è balzato in Europa dopo aver firmato con la squadra genovese dopo la partecipazione del calciatore ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (svoltisi nell’estate del 2021), dove la squadra messicana ha battuto il Giappone e vinto la medaglia di bronzo. era di lato Uno dei giocatori più importanti Nella squadra tricolore al torneo, gli valse il “salto” calcistico nel vecchio continente.

calciatore Viene dal Pumas de la Universidad nella Liga MX. In Europa, Vasquez ha fatto il suo introduzione Ottava giornata contro il Sassuolo e era in grado di fare obbiettivo di Tie (l’unico in azienda ai suoi tempi). Con la maglia del Genoa ha disputato un totale di 29 partite (27 in Serie A e 2 in Coppa Italia) con quasi 2.500 minuti in campo.

