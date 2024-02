Johan Vasquez resterà in Italia ancora per molti anni

Le sue performance Johan Vásquez Contiene Genova Tanto importante da essere confermato dai media europei come proveniente dall'Italia e dal Messico Resterà con la squadra ancora per molti anni.

Secondo le informazioni di Daniele Reyes, Reporter Gioco TNT In Europa sono iniziate le trattative tra i dirigenti, la squadra italiana e quella messicana per trattenerlo per altri tre anni.

“Johan Vásquez Rinnoveremo con lui Genova. Nessuna firma, ma è già tutto concordato Genova Quindi ha altri tre anni di contratto”, ha detto il giornalista sul suo account 'X', dove alcuni utenti hanno risposto positivamente.

Dopo essere passato Coguari, Johan Assunto da Genova Di Serie A italiana Nella stagione 2021-2022 è rimasto solo un anno. Successivamente è stato concesso il prestito Cremonese Rimase per una stagione prima di tornare GenovaResta per ora.

Da quando è arrivato il guardiano una serie, Ha giocato 85 partite e segnato gol. Finora in questa stagione la squadra è 12esima nella classifica generale con 30 punti. A 25 anni, il nativo di Sonora deve ancora colpire nel segno. Il calcio italiano.

