Johan Vesquez e il Genoa sono retrocessi nel calcio italiano dopo aver perso 0-1 contro il Bologna

EÈ la squadra italiana di Serie A, la Genoa, dove gioca il difensore messicano Johan Visquezha consumato la sua discesa questo sabato a Persa 0-1 contro il BolognaPer la prima volta in 15 anni non farò parte della massima categoria del calcio italiano.

spiegare Musa Barrow al 66° minutopone fine alle speranze Genova che avrebbe avuto ancora la possibilità di salvarsi se avesse sconfitto l’avversario sabato, ma il Genoa era ben lungi dall’essere in grado di lottare BolognaPer il secondo anno consecutivo si è classificata al dodicesimo posto in Italia.

Dall’inizio della partita sembrava che lo fosse Bologna La squadra che ha avuto l’urgenza dei tre punti, perché è andata subito in partita per attaccare, e si è presentata pericolosamente contro la squadra avversaria.

Nonostante il suo dominio, la visita non è apparsa sul tabellone segnapunti. Contro una difesa in cui Vazquez ha giocato 90 minuti Dal match è stata una delle migliori dietro al Genoa.

Johan Vesquez dopo aver completato la retrocessione del Genoa. pic.twitter.com/dbUUPUSkJM ? Giulio Rodriguez (@julioordz10) 21 maggio 2022

Con un pareggio negativo dopo la fine del primo tempo, Baro ha aperto la registrazione Con disappunto dei tifosi locali che erano ben lontani dal riempire gli spalti Stadio Luigi Ferraris.

Oh, ecco quando è stato Il Genoa ha provato il recupero E hanno iniziato a dominare la partita, mentre il Bologna non ha avuto problemi con il contropiede degli avversari.

all’87° minuto Morten Frienddrop Ha avuto la meglio in casa, colpendo il palo destro dalla porta avversaria.

Così Genova ha sprecato proporzioni Senza possibilità di restare in Serie A italiana.

Il Genova Avrebbe potuto salvare se avesse vinto, e ne aveva bisogno Aspetta i risultati di Cagliari e Salernitanaquindi la squadra di Vazquez si unisce a Venezia Come le due squadre che hanno ottenuto un biglietto d’ingresso per la seconda divisione in Italia.