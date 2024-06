John McEnroe si unisce al dibattito e difende il “cattivo” Novak Djokovic

John McEnroe È uscito in difesa Novak DjokovicSottolineando il trattamento ingiusto a cui è stato sottoposto il serbo nel corso della sua carriera. Dopo pochi giorni Wimbledonil nordamericano ha parlato delle differenze di trattamento che il pubblico riserva tipicamente ai diversi membri del gruppo Grande 3.

Il famoso Grande 3 È ciò di cui è composto il tridente Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Tra questi, ciò per cui gareggiavano erano i titoli Grande Slam. Con il ritiro dello svizzero e di Nadal nella fase finale, Djokovic È il forte candidato a concludere la sua carriera con la maggiore quantità di denaro Specialità. Ma esiste anche un altro titolo, per così dire, non ufficiale, che non viene contestato da un asso, I vincitori O gli errori dei concorrenti. Questo titolo è amato dal pubblico.

in questo significato, John McEnroegli eroi di una delle partite più epiche che l’All England Club abbia mai visto, hanno parlato per il serbo: “Rafa e Roger Hanno una meritata reputazione leggendaria. Erano incredibili. Novak Non solo li eguagliò, ma li superò in termini di risultati, cosa che sembrava impossibile. Sia Rafa che Roger sono persone straordinarie. Sono amati e rispettati in tutto il mondo. Ma Novak viene trattato ingiustamente. Lui è il cattivo, il cattivo. Penso che, in un certo senso, ci sia sempre bisogno di un bravo ragazzo e di uno cattivo. Ha aggiunto: “Avere rivalità come questa aiuta lo sport, ma penso che sia ingiusto nei suoi confronti, francamente, perché è una persona eccezionale nel nostro sport, sia dentro che fuori dalla pista”.

Che dici McEnroe Non necessariamente sorprendente. Novak, per molti, è il cattivo Burlone. Il soprannome è chiaramente un gioco di parole sul suo cognome, ma sta anche accettando il ruolo che alcuni fan gli hanno assegnato. Tuttavia, come sottolinea il nordamericano, quello che per molti sarebbe stato motivo di rinuncia, per Nole è uno dei carburanti del suo gioco: “Novak È stato in grado di fare qualcosa che io non potevo fare con maestria: applicare il principio “maltempo, bella faccia”. Quando le persone vogliono vedere vincere un concorrente o un volto sconosciuto, lui lo usa come carburante per spingerlo avanti. “È una qualità impressionante che non può essere sottovalutata”, ha espresso ai media britannici. Notizia.

McEnroe, Djokovic e Federer sono presenti ad una cerimonia tenutasi all’All England Club. Agenzia per la protezione ambientale

A pochi giorni dall’inizio delle gare sull’erba, il 24 volte campione Slam continua ad allenarsi 24 ore su 24 per poter gareggiare, dopo l’intervento chirurgico subito al ginocchio. telaio Cercherà di vendicarsi della finale contro l’Alcaraz nell’edizione finale del 2023, e di eguagliare il record di Federer, che è uno dei pochi numeri che lo svizzero detiene ancora.