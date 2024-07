John Roos attraversa a piedi lo Stretto di Messina in Italia

John Roos, atleta di slackline e stuntman dei film di Hollywood, è passato alla storia come la prima persona ad attraversare a piedi lo Stretto di Messina in Italia. Lo stretto, che separa la Sicilia dall’Italia continentale, è stato attraversato a 3.646 metri utilizzando la slackline più lunga mai costruita. Roos ha coperto la distanza in quasi tre ore, battendo l’attuale record mondiale di 2.710 metri. Tuttavia, una caduta negli ultimi 80 metri gli ha impedito di stabilire ufficialmente il record del mondo.

È uno stretto canale nel Mar Mediterraneo che separa la regione italiana della Calabria dall’isola di Sicilia. Per secoli, l’idea di attraversare questo stretto è apparsa nelle leggende descritte nell’Odissea di Omero, dove i mostri marini Scilla e Cariddi creavano pericolosi vortici in queste acque. Tuttavia, Roos iniziò a realizzare questo sogno camminando sul filo del rasoio tra due iconiche strutture in acciaio, i Piloni di Messina.

“Lo stretto ha un significato storico e culturale che risale a migliaia di anni fa, così come un’incredibile bellezza naturale. Combinato con condizioni meteorologiche variabili e forti correnti oceaniche, ha fornito un’opportunità unica e straordinaria per superare i limiti del filo del rasoio. Spiega, John Roos.

Mercoledì 10 luglio 2024 la Ruz ha gettato l’ancora a Santa Trada, capoluogo di Villa San Giovanni. La torre di 265 metri supera l’altezza del grattacielo più alto d’Italia. Alle 08:45 salì sul filo per iniziare il suo viaggio. L’impresa ha comportato la copertura di più di 30 campi da calcio con un tessuto largo 1,9 cm.

Dopo aver percorso la parte più bassa della fune a 100 metri sopra l’acqua, Roos ha iniziato la tappa finale della salita di 130 metri fino alla torre del faro di Sicilia, arrivando alle 11:42. Tuttavia, a 80 metri dall’arrivo, Roos è caduto, invalidando così un nuovo record mondiale secondo le regole della disciplina sportiva, che deve essere completato senza cadere.

L’estone John Roos, 32 anni, è un tre volte campione del mondo di slackline e l’unico atleta a completare un doppio salto mortale all’indietro su una corda tesa. Ha realizzato molte imprese e primati mondiali, inclusa la fune più lunga del mondo in un unico edificio in Qatar. Il suo talento è stato messo in mostra in film di Hollywood e spettacoli dal vivo come Assassin’s Creed (2016) e Wonder Woman 1984 (2020). Tuttavia, la Traversata di Messina è stata la sfida più impegnativa.

Lo slacklining è uno sport che prevede l’equilibrio su un pezzo di tessuto corto e piatto, solitamente realizzato con fibre Sk99, teso tra due punti di ancoraggio. Questa attività richiede equilibrio, concentrazione e coordinazione eccezionali. L’highlining, che prevede la camminata ad alta quota, è l’apice di questo sport. Durante la traversata di tre ore, Roos ha avuto bisogno non solo di straordinario equilibrio e concentrazione, ma anche di forza e resistenza eccezionali per resistere a venti fino a 38 km/h e temperature fino a 28 gradi Celsius.

Con un rigoroso allenamento mentale e fisico presso il Red Bull Athletics Performance Center in Austria, meticolosi test sull’attrezzatura e un allenamento approfondito su una corda in Estonia, Roos ha trascorso più di sei mesi a prepararsi per la Traversata di Messina. Una squadra di otto persone, incluso Roos, ha installato la fune con un elicottero che trasportava la fune guida, segnando l’installazione della fune più lunga della storia.

Dopo l’incredibile impresa, Roos ha dichiarato: “Mi sento ‘Jontastic’, sono molto felice, un po’ stanco ed esausto. Ma ragazzi, ho fatto la storia! Ho camminato per 3,6 chilometri attraverso lo Stretto di Messina! È una lunga camminata, sorprese dall’inizio alla fine.” Pieno, ho avuto qualche difficoltà, ma il tempo era buono! “Mi aspettavo più vento.”

Notizie correlate

Il viaggio di John Roos attraverso lo Stretto di Messina è stato trasmesso in diretta sia su Red Bull TV che sul canale YouTube di Red Bull, offrendo esclusivi filmati dietro le quinte dell’incredibile viaggio di Roos che mostra la sua preparazione, le sfide e i trionfi in questa impresa storica.

Seguimi Canale Diario AS su WhatsAppPuoi trovare tutto lo sport in un unico posto: l’attualità del giorno, l’agenda con le ultime notizie sugli eventi sportivi più importanti, le migliori foto, l’opinione dei migliori marchi AS, resoconti, video e, occasionalmente, un po’ di umorismo .