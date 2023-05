Johnny Depp ha aperto oggi tra le polemiche la 76esima edizione del Festival di Cannes

EFE 16/05/2023 alle 05:20 CEST







Johnny Depp nei panni di Luigi XV con Maywen nel film “Jeanne du Barry”, che aprirà ufficialmente questo martedì Il 76° Festival di Cannes nel giorno in cui Michael Douglas ha ricevuto la Palma d’oro.





La presenza di Depp ha suscitato critiche da parte dei media americani, che Senza dimenticare le accuse di abusi da parte dell’ex moglie Amber Heard, nonostante il fatto che l’attore sia chi È uscito vittorioso dal processo giudiziario.

E quest’ultimo si aggiunge ad esso Polemica in Francia sull’aggressione Mayoin – Chi dirige anche il film – contro un giornalista e ammesso in uno show televisivo.

Tutto questo creato Grande attesa per vedere questo filmche partecipa al festival fuori concorso, ma soprattutto per vedere la sua squadra sfilare su quello che sarà il primo red carpet di Cannes.





Anche per i tappeti Passerà Michael Douglas, che alla cerimonia di apertura – rappresentato da Chiara Mastroianni – riceverà la Palma d’oro. “Per la sua straordinaria carriera e il suo impegno nel cinema”, ha sottolineato il festival nell’annunciare l’onorificenza.

Una cerimonia che segnerà l’inizio dei 12 giorni di cinema dove sarà possibile vederlo l’ultimo di Martin ScorseseCon Leonardo Di Caprio e Robert De Niroo il quinto lotto di Indiana Jones, con a Harrison Ford, tornato a 80 anni per mettersi nei panni del celebre archeologo.

Brevemente Pedro AlmodóvarA Strange Way of Life, con Ethan Hawke e Pedro Pascal, che non andranno a Cannesè uno dei momenti più attesi dell’uscita, insieme alla prima di “Asteroid City”, la nuova follia di Wes Anderson, parzialmente girata a Chinchón, Madrid e con un cast stellare: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie o Tilda Swinton o Bryan Cranston, solo per citarne alcuni.

Nuove opere di noti registi come Ken Loach, Hirokazu Kore-eda, Nanny Moretti, Todd HaynesMarco Bellocchio o Wim Wenders, si contenderanno la Palma d’oro.





Una giuria presieduta dallo svedese Robin Ostlund E alla presenza del regista argentino Damien Zifron o dell’attrice americana Brie Larson, sarà lui ad annunciare l’elenco dei vincitori l’ultimo giorno del festival, il 27 maggio.

Fino ad allora, potrai goderti anche un sacco di cinema fuori concorso, come il primo lavoro di Victor Erice dopo 31 anni, “Cerrar los ojos”. o chi La serie Idol con The Weeknd e Lily Rose DeppSenza dimenticare il talento latino rappresentato da nomi come Amat Escalante, Lisandro Alonso o Cleber Mendonca Filho.