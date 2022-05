Johnny Depp mette in vendita la città che ha comprato nel 2001 | persone | intrattenimento

Nel 2001, l’attore americano Johnny Depp ha acquistato una cittadina in Francia, lo ha fatto per le vacanze con la sua ex compagna e madre di due figli, l’attrice, cantante e modella francese Vanessa Paradis. La coppia si è incontrata durante le riprese del film. nona porta Sono stati insieme dal 1998 al 2012. Il frutto del loro amore sono stati Lily-Rose Melody Depp e Jack Depp.

La famiglia visse per alcuni anni nella proprietà, spendendo molti soldi per ristrutturarla, poiché a quel tempo era una città fantasma disabitata prima che il famoso pirata Jack Sparrow prendesse il controllo del villaggio.

Tutto indica che questa decisione ha a che fare con il processo che ha condotto con la sua ex moglie anche Amber Heard.

Tra le dichiarazioni rilasciate tra i due, la stampa internazionale ha menzionato la città da cui proviene Depp. È un antico villaggio di oltre 14 ettari in Provenza, in Francia, a 27 chilometri da Saint-Tropez.

Johnny Depp ha acquistato un villaggio di 37 acri in Francia, a sole 10 miglia a nord di Saint-Tropez nel 2001. • Casa principale di 4500 piedi quadrati

• Sei cabine per gli ospiti

• 2 piscine

• Studio d’arte, palestra e chiesa

Il piccolo paese conta più di una dozzina di edifici risalenti al XIX secolo, ma non ha nome, ed è stato reso famoso quando il protagonista fu pirati dei Caraibi Ho deciso di comprarlo.

La proprietà ha un paesaggio lussureggiante con diverse specie di alberi come querce e ulivi e importanti vigneti di oltre 300 anni, e dispone di un ristorante, una cantina enoteca, una pista di pattinaggio, due piscine, una palestra e un’antica cappella ristrutturata come abitazione per gli ospiti.

Per quanto riguarda la casa principale, secondo i media internazionali, comprende 5 camere da letto, un ingresso, 3 bagni e mezzo, una cucina e uno studio d’arte.

Foto: le prime dieci offerte immobiliari.

Vale la pena notare che Depp ha messo in vendita la proprietà nel 2015, poiché stava attraversando momenti difficili a causa della sua relazione con Amber Heard. Ma non è riuscito a venderlo.

In mezzo a tutte queste polemiche che continuano a perseguitare Depp, l’attore ha deciso di provare ancora una volta a trovare un acquirente per la sua piccola città.

L’ho fatto attraverso le migliori dieci offerte immobiliari. Nel 2021, la società immobiliare ha caricato un video come file Giro della città. Ecco il video:

Il prezzo è di 45 milioni di euro, secondo Infobae. Quando l’ha ottenuto, Depp non ha badato a spese per rinnovarlo a suo piacimento, spendendo $ 10 milioni.

Il terreno si trova a soli 27 chilometri dalla famosa destinazione turistica Saint-Tropez. Dispone di 17 ettari e 12 edifici.