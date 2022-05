Johnny Depp si esibisce a sorpresa con Jeff Beck in Inghilterra

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2022-18:35

Londra, 30 maggio (EFE). – L’attore americano Johnny Depp, immerso in un processo per diffamazione con la collega attrice Amber Heard, è apparso a sorpresa questo fine settimana sul palco di Sheffield (Inghilterra settentrionale) per accompagnare il cantante rock inglese Jeff Beck.

Il municipio di Sheffield ha condiviso un video sui social network che mostra l’attore suonare la chitarra acustica mentre il musicista si esibisce in assoli con il suo strumento elettrico.

I due artisti hanno pubblicato una versione congiunta di “Isolation” di John Lennon nel 2020, che Beck ha descritto all’epoca come il “primo duetto” di entrambi i “cospiratori”.

Il rocker ha poi descritto il protagonista di “Pirati dei Caraibi” come un'”anima gemella musicale”.

Venerdì, l’ultimo giorno dell’audizione orale tra Depp e Heard, dopo quasi due mesi di procedimento, dopo di che la giuria popolare ha iniziato le sue deliberazioni. EFE

gx / psh

