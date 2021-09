Johnson inizia i suoi incontri con il settore energetico a causa dell’aumento dei prezzi del gas

Il governo britannico mantiene questo fine settimana Contatti con rappresentanti del settore energetico Per affrontare la crescente preoccupazione per Aumento del prezzo del gas. Gli esperti britannici collegano l’aumento del gas alla forte domanda globale, Problemi di manutenzione in alcuni impianti a gas e bassa produzione di energia eolica.

Il prezzo del gas nel Regno Unito era a 1,31 sterline (1,51 euro) per il calore (Un’unità di energia pari a un milione di calorie) es. Quattro volte di più rispetto all’anno scorso. Secondo fonti ufficiali, il ministro dei Progetti, Quasi Quarto, tiene incontri con le aziende fornitrici di gas a Valuta l’impatto di questo aumento dei prezzi.

Questi aumenti hanno portato Chiusura di alcune fabbriche di fertilizzanti nel Paese. Nello specifico, Kwarteng sostiene Collegamenti con dirigenti di società energetiche come Scottish Power, EON e EDF, nonché con il regolatore di settore, Ofgem.

I prezzi del gas sono aumentati mentre le economie di tutto il mondo iniziano a riprendersi dalla pandemia di Covid-19, ma anche a causa di Diminuzione della produzione di energia rinnovabile A causa dei venti bassi nel paese e Flusso ridotto di gas naturale dal gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito.