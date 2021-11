JoJo Siwa parla della sua relazione con la sua ex fidanzata Kylie Prew eint | Offerte

Durante il red carpet degli American Music Awards di quest’anno, JoJo Siwa è stata incoraggiata a parlare della rottura con Kylie Prew e del suo passaggio allo scapolo. La giovane cantante ha spiegato di aver terminato quella fase della sua vita e di essere soddisfatta della sua situazione attuale.

Puoi vedere JoJo Siwa fa competere Ballando con le stelle con un partner nella storia

Cos’altro ha detto Jojo Siwa sulla sua rottura con Kylie Brio?

Come finalista di Ballando con le stelle, ha parlato con Jeremy Parsons e Janine Rubinstein della rivista People di come sarebbe stato “Single JoJo”.

“Sono stato con la mia ragazza per nove mesi. Quei nove mesi sono stati fantastici. Ovviamente ne ho parlato. Una delle cose di cui sono grato è che stiamo andando così bene”, ha detto il 18enne- vecchio ballerino e cantante.

La ballerina ha sorpreso i suoi follower, che stavano guardando la trasmissione del premio, dicendo che non era più in contatto costante con il suo ex compagno.

JoJo Siwa e Cardi B agli AMA 2021

Cardi B, che era l’ospite di questo spettacolo di premiazione, si è rivolto a un paio di star presenti, una delle quali era JoJo Siwa. A quanto pare, la figlia del rapper Kulture è una fan di Jojo e il cantante di “Up” vuole che l’artista visiti la sua giovane figlia.

Lascia che ti racconti questa storia. Allora, mio ​​marito, ho cercato di prendere JoJo Siwa per la festa di compleanno di mia figlia, ma lei è impegnata e occupata. Allora Jojo Siwa, puoi venire a trovare mia figlia per Natale? La cantante ha detto mentre il pubblico l’accompagnava con un applauso.

Nel momento in cui JoJo è salito sul palco per presentare il suo duo o gruppo pop preferito, ha colto l’occasione per dare a Cardi B.

“Cardi, vedrò cosa posso fare e cercherò di far accadere il Natale, te lo prometto, mettendolo ora sul mio telefono”, ha osservato il diciottenne.